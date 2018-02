Le vortex de l'economie belge

Quel ne fut pas mon étonnement de lire, dans L'Echo du mercredi 14 février, une carte blanche signée par Quentin Le Bussy, conseiller communal Ecolo à Liège, intitulée "2017, l’année où le MR a lâché les indépendants" ! Voilà un signataire bien peu au courant de toutes les mesures prises par le gouvernement de Charles Michel et les ministres MR en faveur des indépendants et des PME non seulement en 2017 mais aussi dès 2014 et bien sûr en 2015 et en 2016. Voilà des propos insidieux et, en tant que membre de la Commission Économie du Parlement fédéral, je me dois d’y réagir.