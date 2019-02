Le vrai et le faux dans les notes de frais

La contrepartie du travail est la rémunération mais, outre celle-ci, l’employeur paie parfois autre chose à ses travailleurs, dont les frais exposés pour compte de l'entreprise.

La contrepartie du travail est la rémunération mais, outre celle-ci, l’employeur paie parfois autre chose à ses travailleurs. Il s’agit notamment des remboursements de frais que celui-ci a exposés pour compte de l’entreprise. Parfois, il s’agit d’un montant forfaitaire destiné à couvrir, sans que les pièces justificatives ne soient produites, les menues dépenses que le travailleur supporte en raison de l’exécution de son contrat de travail.

La frontière entre un remboursement de frais, qui doit constituer une sorte "d’opération blanche", pour le travailleur et le paiement d’une rémunération déguisée est ténue. Les enjeux sont les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel. La cour du travail de Liège a rendu, le 5 juillet 2018, un arrêt (JTT 2019, p. 5) faisant le tri entre frais réels et rémunération.

Divers frais et frais divers

Au sein d’une entreprise, plusieurs catégories de travailleurs (directeurs, chefs de service, ingénieurs, chargés d’affaires et techniciens itinérants), bénéficiaient de remboursements de frais. Il s’agissait de frais de bureau à domicile, d’un forfait spécifique pour le remboursement mensuel de frais de documentation et de téléphonie sur une base comprise entre 12,75 euros pour les techniciens itinérants jusqu’à 42,50 euros pour les directeurs.

Poste après poste, l’ONSS examina s’il s’agissait ou non de réels frais et il procéda à la requalification de certains d’entre eux en rémunération avec les conséquences évoquées ci-avant. L’entreprise introduisit un recours au tribunal du travail qui donna raison en grande partie à l’ONSS et elle interjeta appel.

Pour se défendre, l’entreprise plaidait que l’action de l’ONSS était prescrite s’agissant de frais exposés en 2010 et d’une décision de 2015. Malheureusement pour elle, la cour ne suivit pas cet argument car l’ONSS avait pris le soin, comme la loi le prévoit expressément, d’interrompre la prescription par une lettre recommandée et, en outre, quoiqu’ait pu en penser l’entreprise, l’auteur de celle-ci était bien habilité à adresser une telle lettre avec les effets escomptés.

Les règles du jeu

D’emblée, la cour rappela qu’il s’agit d’une matière d’ordre public ne permettant pas que les parties s’accordent entre elles. Elle ajouta que les juridictions ne sont pas tenues par des accords éventuellement conclus par le passé par l’employeur et l’administration fiscale pour valider lesdits paiements et leur déductibilité. Elle précisa, enfin, que le principe de sécurité juridique qui justifiait que l’entreprise invoque ces accords doit céder le pas face à l’application de la loi.

À cet égard, la loi sur la sécurité sociale du 27 juin 1969 précise que les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération: salaire, pourboire au service, avantages évaluables en argent. En revanche, les remboursements de frais exposés pour compte de l’employeur ne constituent pas de la rémunération. Tel était précisément l’objet du litige: quand s’agissait-il de remboursement de frais et quand lesdits remboursements constituaient-ils en réalité de la rémunération?

Au cas par cas

La cour approuve l’ONSS qui considérait que le forfait pour frais de bureau à domicile englobait des frais relatifs à l’organisation d’un espace de travail chez les travailleurs qui ne sont pas réellement des dépenses supportées par ceux-ci et revêtait donc un caractère rémunératoire. Pour les travailleurs pour lesquels le forfait de frais de bureau avait été rejeté, la cour admit qu’il y avait bien une nécessité à communiquer par téléphone et par voie électronique; ce qui pouvait justifier la prise en charge de frais de téléphone et d’internet.