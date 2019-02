Le vrai ou faux du discours de Trump sur l'état de l'Union

Lu dans le New York Times | Le président Trump s’est beaucoup appuyé sur la vigueur de l’économie américaine lors de son second discours sur l’état de l’Union, mardi. Il est également revenu sur un de ses thèmes favoris: la construction d’un mur frontalier avec le Mexique. A-t-il dit la vérité?

Faux. En Lettonie et en Pologne, la croissance est presque deux fois plus rapide. Idem pour la Chine et l’Inde. Même l’économie grecque en difficulté affiche une croissance plus forte. Et un large éventail d’analystes économiques estiment que la croissance de l’économie américaine ralentit.