Législateur pressé, qualité en péril

Johan Heymans, Avocat Partner (droits de l'homme et droit pénal) chez Van Steenbrugge Advocaten et membre du Groupe du Vendredi

Qualité en perdition

Ces exemples reflètent une tendance qui s’est accentuée ces dernières années. Le législateur est de plus en plus pressé . Il veut réagir, souvent trop rapidement, à certains événements qui touchent l’opinion publique, dans l’idée de marquer des points sur le plan électoral.

La proposition qui supprime la prescription des infractions sexuelles graves commises sur des mineurs en est un exemple dramatique. À peine une semaine après l’adoption de la proposition de loi le 7 novembre 2019, il est apparu qu’il fallait une loi réparatrice. En modifiant la loi trop vite, la durée de prescription des crimes sexuels les plus graves commis contre un majeur, à savoir le viol entraînant la mort, avait par erreur été ramenée de 15 à 10 ans.

Il est plus que temps d’ancrer l’intervention du Conseil d’État plus solidement dans notre processus législatif.

La Belgique, piètre législateur

Certaines études ont souligné ce recul qualitatif ces dernières années . Dans le dernier classement annuel de la Banque mondiale sur la qualité des réglementations nationales, la Belgique se situe à la 27e place, juste après le Chili et Malte. Il y a 10 ans, elle occupait la 19e place.

C’est en droit pénal surtout que cette baisse de qualité se fait ressentir. En raison de l’impact profond qu’il a sur la vie des personnes qui y sont visées, le droit pénal devrait être appuyé par un consensus sociétal aussi large que possible. Le droit pénal incarne les lignes rouges d’une société; les limites de l’acceptable et de l’inacceptable. Déplacer ces lignes devrait se faire de façon réfléchie, après un débat nourri.

La solution? Un Conseil d’État plus fort

Cette section du Conseil d’État donne aux différents parlements et gouvernements un avis juridique sur les projets de textes de nature législative ou réglementaire. Elle dispose généralement d’un délai de 30 ou 60 jours ouvrables pour donner son avis. Mais il est également possible de solliciter un avis sans délai, ou, en cas d’extrême urgence, endéans un délai de 5 jours ouvrables.

La sollicitation obligatoire d’un tel avis auprès du Conseil d’État aurait pourtant des avantages. Une telle procédure améliorerait sensiblement la qualité technique des propositions de lois. Les délais que cette procédure implique permettraient à la société civile et aux experts d’exprimer davantage leurs points de vue, et engageraient les députés à approfondir les propositions de lois. Cette mesure profiterait ainsi à la qualité des débats autour de ces propositions, et donc à l’entretien d’un consensus social.