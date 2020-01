Les 3 défis du capitalisme pour les années 2020...

Face au coût de plus en plus faramineux des catastrophes naturelles, largement imputables au changement climatique, la perspective de voir les compagnies d’assurance refuser d’assurer un nombre croissant de biens et de transactions et le risque de flux migratoires de grande ampleur constituent des menaces majeures pour tous les gouvernements mais aussi pour le monde des affaires.

Notre système économique est en bout de course s’il ne relève pas trois grands défis: les inégalités, la dette et le changement climatique.

Le paradoxe est de taille. Alors que les grands indices boursiers ont enregistré des hausses record durant l’année 2019, les interrogations se multiplient sur l’efficacité du capitalisme et même sur son avenir. La dernière critique en date vient de l’un des temples du capitalisme: le Forum Économique Mondial.

Norbert Gaillard Économiste et consultant indépendant

Son fondateur et président, Klaus Schwab, vient en effet de lancer le Manifeste de Davos 2020 dans lequel il critique le "capitalisme actionnarial" d’essence néolibérale qui a façonné la globalisation de ces quatre dernières décennies.

Bien qu’il ait stimulé la croissance et la création d’emplois sur l’ensemble de la planète, ce modèle de développement a exagérément favorisé le secteur financier et les stratégies "court termistes".

À bout de course…

Plus grave encore, en négligeant les questions environnementales et éthiques, le "capitalisme actionnarial" semble courir à sa perte. Du coup, K. Schwab affirme sa préférence pour ce qu’il appelle le "capitalisme des parties prenantes", c’est-à-dire un capitalisme où les entreprises assument pleinement leurs responsabilités sociétales et consentent à la modération salariale de leurs dirigeants.

Les inégalités demeurent importantes dans les pays émergents et en développement, comme le prouve le niveau élevé de l’indice de Gini. C’est pourtant dans les États industrialisés que le problème des inégalités suscite les plus vifs débats. Il s’est cristallisé autour de l’appauvrissement des classes moyennes, provoquant une résurgence du populisme, de la xénophobie et du protectionnisme.

Les causes de cette crise sont clairement identifiées: désindustrialisation due à la concurrence asiatique et surtout chinoise; stagnation des salaires; hausse du prix de l’immobilier, etc. L’un des symboles du creusement des inégalités est l’envolée des prix des actifs financiers qui bénéficie essentiellement aux 10% les plus riches. Cette évolution est le fruit de politiques monétaires très accommodantes et de spirales d’endettement dangereuses.

Épargne et investissements sont sacrifiés

On en arrive précisément au deuxième défi: la logique d’endettement qui concerne aussi bien les entités publiques que privées.

À l’œuvre depuis les années 1980, elle sert à compenser la faible croissance dans les sociétés occidentales. Les États continuent d’emprunter pour maintenir les amortisseurs sociaux, subventionner et renflouer les secteurs stratégiques et pourvoyeurs d’emplois. Les grandes entreprises abusent, elles, des effets de levier afin de poursuivre leur expansion et racheter leurs propres actions.

Quel que soit le type d’acteur économique considéré, l’épargne et l’investissement sont sacrifiés. Cette préférence pour le court terme est tragique.

Enfin, le prêt à la consommation est devenu une pratique courante pour de nombreux ménages. Quel que soit le type d'acteur économique considéré, l'épargne et l'investissement sont sacrifiés. Cette préférence pour le court terme est tragique: elle reflète tout simplement un horizon temporel de développement limité à une ou deux décennies!

Dans un tel contexte, comment s’étonner que nous soyons incapables de prendre la mesure du risque climatique qui s’accroît mois après mois?

Le coût de plus en plus faramineux des catastrophes naturelles (largement imputables au changement climatique, lui-même provoqué par les activités humaines), la perspective de voir les compagnies d’assurance refuser d’assurer un nombre croissant de biens et de transactions et le risque de flux migratoires de grande ampleur constituent des menaces majeures pour tous les gouvernements mais aussi pour le monde des affaires.

Vue en plein écran Incendies en Australie ©Photo News

Le fait sans doute le plus marquant est que les pays industrialisés sont désormais dans la tourmente. Le récent rapport de l’organisation non-gouvernementale Germanwatch indique ainsi que le Japon et l’Allemagne figurent parmi les pays les plus touchés par les risques climatiques en 2018. À n’en pas douter, l’Australie se placera en haut du classement en 2019 et/ou 2020.

Secouer le monde de la finance

Le capitalisme est contraint de se transformer très rapidement. Il s’agit d’amorcer la décélération de la croissance internationale et le « deleveraging » des économies occidentales tout en réussissant la transition écologique.

Cela exige un degré de coopération sans précédent entre grands États et des efforts inédits de la part des entreprises.

Le secteur de l’assurance, doublement handicapé par les taux d’intérêt très bas et le changement climatique, a évidemment un rôle moteur pour secouer le monde de la finance et les gouvernements.

Enfin, les consommateurs doivent devenir des citoyens activistes en faveur d’une croissance durable. La tâche s’annonce titanesque…