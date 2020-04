Les Bourses entrent désormais de plain-pied dans le 21e siècle

À l’heure où l’ensemble de notre économie fait face la récession la plus profonde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les investisseurs expriment une confiance manifeste en la résilience des sociétés cotées, comme en atteste les rebonds de plus de 20% des principaux indices boursiers depuis le milieu du mois de mars.

En effet, les données provenant de Chine (où le déconfinement est une réalité depuis le 25 mars) montrent que le "revenge shopping"’ si souvent cité, ne se produit pas. À titre d’exemple, un sondage réalisé par la banque UBS auprès de 1.000 adultes chinois indique que les trois quarts des répondants déclarent dépenser moins dans leurs loisirs et les restaurants et que deux tiers des sondés ont réduit leurs achats en magasins.

Une préférence pour l’économie 2.0

Rarement l’hétérogénéité des performances individuelles des entreprises cotées n’a été aussi prononcée que durant les premiers mois de cette année. Entre la progression du commerçant en ligne Amazon (dont la valeur boursière a monté de plus de 30%) et celle du géant pétrolier Schlumberger (dont le cours a perdu près de deux tiers de sa valeur) le contraste est saisissant.

Ce scénario de marché est illustré par l’importance qu’ont pris les grands groupes informatiques (Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Apple) au sein des indices boursiers américains. Le poids de ces 5 valeurs représente actuellement plus de 20% de l’ensemble du S&P 500 (c’est-à-dire des 500 plus grandes sociétés cotées outre-Atlantique). Jamais une telle suprématie n’a été observée dans la finance moderne.

Le cas du secteur du luxe

Une autre perspective est également offerte par le secteur des produits de luxe, jadis fragmenté à l’excès et qui a connu un important mouvement de consolidation depuis 30 ans.

Frappé de plein fouet par les restrictions dans les commerces et les aéroports, le secteur a vu la valeur boursière de ses acteurs les plus solides rebondir de façon significative malgré un net ralentissement de leurs affaires au premier trimestre. Le crédo du marché étant que les acteurs les plus solides trouveront un positionnement compétitif renforcé à l’issue de cette crise. Le comportement du titre LVMH (incontestable numéro 1 du marché) dont le cours a progressé de 5% le jour même de l’annonce d’une baisse de 17% de son chiffre d’affaires illustre ce propos.