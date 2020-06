Les "anges déchus", victimes de la crise... et des agences de notation

Mais il y a plus. Chacune de ces sociétés qui affichaient au moins une notation BBB a été rétrogradée au grade BB. Une telle dégradation, a priori "mineure", a en réalité d’énormes conséquences . Dans le jargon financier, on appelle les débiteurs qui perdent leur statut d’" investment grade" et sont relégués au statut de "junk bond" (obligation "pourrie", autrement dit en catégorie spéculative), des "anges déchus".

Et, non, ce n’est pas du tout un phénomène marginal. La liste des "anges déchus" est désormais longue. Depuis le début de la crise, on estime que cela équivaut à plus de 100 milliards de dollars d’obligations. Et au total, B ank of Amerika estime qu’en 2020, les dégradations de note en catégorie spéculative concerneront plus de 200 milliards de dollars d’obligations.