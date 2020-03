Les banques centrales doivent-elles intervenir pour soutenir les marchés d'actions?

Dans un article récent (1) , nous nous inquiétions des inconvénients d’une politique de taux négatifs en Europe. Nous évoquions entre autres la crainte qu’en cas de récession grave, l’absence de marge de manœuvre sur les plans monétaire et budgétaire jointe à la disparition des politiques de change ne provoque chez les agents économiques un attentisme susceptible de prolonger le marasme économique. Sur base de ces expériences, on constate que les achats opérés par les banques centrales ont été positifs lorsque, à la suite d’un krach, les niveaux d’évaluation étaient devenus excessivement bas. Lorsque de tels comportements voient le jour et que de nombreux modèles d’évaluation conduisent à des conclusions de valorisation exagérément basse, n’est-il pas temps de s’interroger sur l’opportunité d’une intervention des banques centrales et sur la possibilité de relever les plafonds d’investissement en actifs à risque pour certains institutionnels ( compagnies d’assurance…)? D’ailleurs, où le risque réside-t-il ? Dans l’’obligation à taux négatif ou dans un " blue chip " qui a perdu 50% par rapport à son maximum tout en offrant un dividende supérieur à 5% et une valorisation de quelque 8 à 10 fois ses bénéfices à long terme ?

Les bourses permettent aux entreprises de se financer et à l’épargnant-investisseur de collaborer au dynamisme de son pays. Elles jouent un rôle majeur dans l’économie et même si bulles et krachs sont consubstantiels à la bourse, les excès sont nocifs. Ceux-ci ont été nourris dans un sens par les taux négatifs ; veillons à ce que les acteurs économiques, entreprises et investisseurs, soient préservés d’un excès dans l’autre direction. Après une chute de 40% de plusieurs indices européens, questionnons-nous…

[1] L’Echo, 17 septembre 2019 : " Le système bancaire est-il en péril ? "

[2] Entre 1967 et 1989 , toute OPA en provenance de l’étranger sur une société belge devait obtenir l’assentiment du Ministre des Finances.