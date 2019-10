Les banquiers devront-ils déclarer au fisc les montages fiscaux de leurs clients?

Les banques doivent faire face à des exigences réglementaires de plus en pus nombreuses et complexes.

Les banques n’ont décidément pas la vie facile. Elles doivent faire face aux taux d’intérêt négatifs qui pèsent sur leur rentabilité, à la transformation digitale de la société sur laquelle elles doivent s’aligner,… Et ce n’est pas tout: elles sont aussi confrontées à des exigences réglementaires de plus en plus nombreuses et complexes.