Les confinés parlent aux confinés

Et c’est juste au moment où le capitalisme se casse la gueule que le communisme pointe le bout de sa faucille. Le président français l’a déclaré, il va réquisitionner taxis et hôtels, deux signes de richesse peu utilisés par les forces vives du travail, et ce pour aider le service public (personnel des hôpitaux et des soins de santé). Même Georges Marchais n’aurait pas osé! Et chez nous aussi, les Rouges arrivent! Déjà la grande Sophie a supprimé les messes, c’est un signe! Et puis, le PTB de Raoul monte encore dans les sondages…

Niveau confinement, le Belge s’adapte vite. En quelques jours, il est passé de l’homo sapiens à l’homo çapionce, de l’homo erectus à l’homo lattoflex, de l’homo faber à l’Omo anti-calcaire pour un lavage plus blanc. Le fait de retrouver du temps pour soi et pour les siens nous relie réellement aux hommes préhistoriques. En effet, les chasseurs-cueilleurs qui sont les premiers flexitariens de l’Histoire alternant menu mammouth en papillote et potée de légumes pas encore oubliés, les premiers hommes donc bossaient juste ce qu’il fallait, quelques heures par jour, un peu de chasse et de pêche. Faut dire, ils n’avaient pas de frigo pour congeler viandes et poissons mais surtout pourquoi auraient-ils conservé les aliments vu qu’autour d’eux, tout n’était qu’abondance! De la nourriture en flux tendu, cela vous détend l’influx nerveux. Du coup, ils passaient leur temps à dessiner et à jouer à OXO sur les murs des grottes. Pas productivistes et partageant leurs produits de la chasse, pêche et cueillette avec toute la communauté, des vrais communistes, je vous dis!