Les conversations téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat ont-elles une valeur probante?

La Cour de cassation avait déjà pris une position

Les enregistrements téléphoniques entre le client et son avocat sont-ils constitutifs d’infractions?

Pour le tribunal parisien, la retranscription des 21 conversations n’est pas une atteinte disproportionnée au droit à la protection de la vie privée de M. Sarkozy, dès lors qu’elle vise un but légitime, à savoir prévenir les infractions pénales et qu’elle est encadrée par des règles procédurales précises.

Le tribunal rappelle que le secret de l’avocat constitue la base de la relation entre un avocat et son client et qu’il ne peut se concevoir sans la confidentialité qui génère la confiance indispensable du client et la liberté dans la défense des intérêts. S’il est une garantie primordiale du procès équitable, il n’est pas intangible. La protection des droits de la défense exclut que les propos tenus entre l’avocat et M. Sarkozy retranscrits puissent être retenus comme moyen de preuve, sauf si leur contenu est de nature à faire présumer la participation du premier à une infraction, qu’il s’agisse de celle faisant l’objet de l’information concernée ou d’une infraction distincte.