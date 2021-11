Les dernières crises ont mis à nu les dangers des administrations politisées

Entrepreneur et auteur

En fin de mandat, les chefs de cabinet de ministres sont quasi toujours parachutés à la tête d’une grande administration publique. Les crises du covid et des inondations ont dramatiquement mis en lumière les dégâts de ce système.

Au début de l’automne, la chaîne de télévision régionale BX1 s’étonnait de voir la cheffe de cabinet adjointe du ministre régional de l’Emploi Bernard Clerfayt (DéFI) être reprise dans la sélection finale des candidats au poste de directeur général à l’agence régionale de l’Emploi, Actiris, au terme d’une procédure établie par le cabinet lui-même. Juge et partie? Mis sur la sellette, Bernard Clerfayt, a répliqué ainsi: "Rien n’interdit à une personne qui connaît le dossier de postuler."

Autrement dit, si ce n’est pas interdit, c’est que c’est autorisé. La cheffe de cabinet de Bernard Clerfayt a obtenu le poste. Un cas de plus parmi des centaines qui s’ajoute au quasi-systématisme des parachutages de chefs de cabinets en fin de mandat à la tête des grandes administrations publiques.

Recrutement par affinités personnelles

Il fut un temps où les partis politiques officiels justifiaient la mainmise des cabinets ministériels sur l’appareil d’État par l’absence, dans le Royaume, d’organismes de fabrication des élites nationales, tels que l’ENA, en France. Les jeunes diplômés soucieux de grimper rapidement dans la hiérarchie d’État entraient dans l’équipe d’une femme ou d’un homme politique, comme attaché parlementaire ou assistant de cabinet. Ils étaient repérés parmi la militance ou par recommandation amicale, familiale, parfois dans des réseaux professionnels.

Quand rien n’est interdit, comment résister à la tentation d’assurer des confortables suites de carrières à ceux qui ont si fidèlement rendu service?

Aucun test de compétence préalable n’était requis. La sélection s’opérait au doigt mouillé. Les plus compatibles avec les mandataires, jugés suffisamment à l’aise pour gérer leurs dossiers, devenaient rapidement des hommes ou femmes de confiance. Des relations d’amitié et de complicité se nouaient.

Rien n’a changé. Aujourd’hui encore, l'assessment du Selor ressemble à une formalité, la décision de nomination restant du ressort des gouvernements, certes dans une "short-list", donc soumise au donnant-donnant particratique.

Et bien sûr, quand rien n’est interdit, comment résister à la tentation de faire plaisir et d’assurer des confortables suites de carrières à ceux qui ont si fidèlement rendu service? À plus forte raison si ces nominations permettent de préserver à long terme une certaine influence dans la gestion d’organes publics…

Chefs de cabinet à tous les sommets

À Bruxelles, en 2021, à quelques exceptions près, les directeurs d’administrations sont tous anciens "cabinettards".

À Bruxelles, en 2021, à quelques exceptions près, les directeurs d’administrations sont tous anciens "cabinettards", rappelait voici peu la RTBF, à l’occasion de l’affaire Clerfayt. Bruxelles-Environnement est aujourd’hui chapeautée par l’ancien chef de cabinet de l’ex-ministre régionale de l’Environnement Evelyne Huytebroeck (Ecolo). L’ancien chef de cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS) dirige Bruxelles-Pouvoirs Locaux, l’administration qui chapeaute les 19 communes. City-Dev, le bras immobilier de la Région, est cornaqué par un ancien chef de cabinet de Charles Picqué (PS). Bruxelles-Fiscalité est dirigé par un autre ancien chef de cabinet de Guy Vanhengel (Open-VLD). Le secrétaire général du Kanal-Centre Pompidou, musée bruxellois d’Art contemporain, est l’ancien chef de cabinet de l’ex-ministre Didier Gosuin (DéFI). L’administration de la Cocof est pilotée par une ancienne cheffe de cabinet adjointe d’André Antoine (cdH)...

La liste est longue…

Peu de ces directeurs témoignent d’expériences en dehors du secteur public ou académique. Rares aussi sont ceux disposant d’une expérience opérationnelle de quelques années, au moins, à l’étranger.

L’affaire n’est évidemment pas que bruxelloise. Les mêmes pratiques s’observent en Wallonie. Il s’en est fallu de peu, voici quelques semaines, par exemple, pour que l’ancien chef de cabinet du ministre wallon des Transports, Jean-Luc Crucke (MR) devienne le nouveau CEO de l’aéroport de Bierset. La directrice du Forem est l’ancienne cheffe de cabinet des ministres Daerden et Marcourt (PS). Par exemple.

Les crises, révélatrices du malgoverno

Si les anciens responsables de cabinet disposent en général de compétences techniques pour exercer la fonction, rien n’objective le fait qu’ils ou elles soient les meilleurs à ces positions. Ces pratiques de nomination encouragent souvent les comportements courtisans plutôt que l’indépendance d’expression et de décision. Elle tend aussi à uniformiser les profils au sommet de l’appareil d’État.

L’urgence a mis brutalement à nu les dégâts de ce système. Au début de la pandémie de Covid-19, le gouvernement wallon a choisi de débarquer la directrice de l’Aviq, l’administration chargée de la vaccination, une ancienne cheffe de cabinet du ministre Christian Dupont (PS), en place depuis 12 ans. Il fallait, visiblement, quelqu’un de plus apte au niveau opérationnel.

Récemment, la commission d’enquête parlementaire wallonne sur les inondations a exposé le peu d’esprit de collaboration dont ont témoigné certains directeurs, passés ou non par les cabinets, avec les conséquences que l’on sait sur l’échange d’information sensible, et donc les capacités de prévention de ce service public.

Il ne suffit pas d’avoir fait quelques preuves dans une université ou une équipe ministérielle pour pouvoir tenir la dragée haute aux véritables élites de notre temps.

Le monde a changé.

De nos jours, il ne suffit pas d’avoir fait quelques preuves dans une université ou une équipe ministérielle pour pouvoir tenir la dragée haute aux véritables élites de notre temps. N’importe quel employé de Google, aujourd’hui, passe au moins 18 interviews avant de se voir offrir un poste.

Faute de sélection transparente et adéquate pour les postes de direction de l’administration, faute de capacité à renoncer aux passe-droits ancestraux, et de tout confier à des cabinets ministériels pléthoriques (cas unique en Europe) composés souvent à la va-vite, l’élite publique de la Belgique francophone s’avère bancale et trop peu performante.