Les détenteurs de holdings luxembourgeoises sont-ils visés par la taxe Caïman?

Zoom sur la SOPRAFI

Le sort des sociétés holdings établies dans l’EEE est plus délicat, en particulier lorsque celles-ci bénéficient d’un régime mère-filiales plus souple que le régime des holdings belge. Focus sur la holding luxembourgeoise, également dénommée SOPARFI ("Sociétés de participations financières"). Ce véhicule exerce une véritable fascination chez de nombreux résidents belges. Pour s’en convaincre, on peut notamment se référer à la récente enquête LuxFiles, qui a révélé que les cent plus riches familles belges avaient logé un patrimoine d’environ 48 milliards d’euros dans des SOPARFI.