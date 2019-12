Les droits de l'homme rendent-ils idiot?

Comme le montre le cas exemplaire de la Hongrie, le mal nommé "populisme" désigne "non plus la défense des libertés de ceux qui sont exposés à la domination, mais l’affirmation de l’identité d’un peuple homogène: l’unité du peuple sert d’argument pour écraser la société démocratique, toujours partielle et conflictuelle", et pour exclure tous ceux que ce "peuple" considère comme une menace pour son identité. L’égalité démocratique ne vaut plus alors que pour les membres de l’homogénéité nationale. Si la Belgique ou la France ne sont pas la Hongrie ni la Turquie, nos régimes régressent cependant vers une distinction entre ceux qui ont des droits et ceux qui n’en n’ont pas. Tel le migrant qui en perdant la citoyenneté perd "le droit d’avoir des droits" (Arendt). Déconstruisant les arguments anti-droits de l’homme (ils fondent le néolibéralisme; ils dissolvent les liens sociaux…), les auteurs les restaurent dans leur légitimité, montrant les liens intrinsèques entre droits individuels et société comme monde commun.