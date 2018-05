Les élections italiennes engagent la démocratie monétaire

L’application intégrale du programme de gouvernement italien, considéré comme délirant par de nombreux économistes, constituerait un danger pour l’euro. En effet, il conduirait immanquablement à amplifier la dette publique , qui est déjà une des plus importantes d’Europe et n’est tolérable qu’au travers de son refinancement par la BCE et de taux d’intérêt faibles. Si cette dette publique augmente, son risque et son taux d’intérêt vont s’accroître.

Architecture monétaire

Mais, de manière plus générale, l’euro serait fragilisé parce qu’il est fondé sur un agencement qui exige un alignement politique sur des normes de gestion des finances publiques convergentes. Toute divergence d’un pays important met à mal l’architecture monétaire, d’autant qu’il n’y a pas de gouvernance politique commune et que la seule institution qui a sauvé l’euro est la BCE qui a elle-même refinancé la dette publique des États membres. La situation italienne va aussi annihiler toute tentative de gouvernance plus homogène de la zone euro puisque l’Allemagne ne va jamais accepter de noyer ses finances publiques avec une Italie qui adopte un modèle politique opposé. L’espoir de la constitution d’une fédération fiscale et budgétaire digne d’une monnaie commune s’éloigne.

Risques monétaire et politique

Quoi qu’il en soit, deux risques apparaissent sous-estimés. Le premier est d’ordre monétaire. La monnaie unique a été adoptée sans que la zone euro ne soit préparée à être un espace monétaire optimal, caractérisé par une harmonisation budgétaire et fiscale et une mobilité des travailleurs. Le second risque est de nature politique. Pour certains pays, l’euro n’est plus un projet socialement fédérateur et il est même source de profonds ressentiments sociaux. L’atténuation de ce risque social était opérée, dans le passé, par la dévaluation. Or, ces outils ne sont plus accessibles. En rigidifiant la monnaie, on doit, en effet, accepter que d’autres paramètres deviennent mobiles. Il est donc théoriquement possible que l’euro se transforme en un facteur de déstabilisation. En Italie, si l’euro a cours légal, ce dernier n’est plus sociétal.