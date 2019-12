Les entreprises peuvent-elles encore librement conclure des contrats?

Le 21 mars 2019, la Chambre des représentants a adopté une loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pra-tiques du marché déloyales entre entreprises. L’objectif affiché de cette loi est de contribuer "à rendre les marchés plus équitables et à mieux protéger les acteurs économiques vulnérables".