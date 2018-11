Les femmes doivent s'imposer au sein du top management

Il n’y a aucune raison pour que peu voire aucune femme ne siège dans le comité de direction d’une grande institution financière, affirme Jef Van In, CEO de l’assureur AXA Belgium. Au sein de son comité de direction, les sièges sont bien répartis: cinq femmes et cinq hommes, un cas unique pour une grande institution financière en Belgique. A la veille de la journée nationale de la femme, il plaide pour l’introduction de quotas.

Par Jef Van In

CEO AXA Belgium

Les comités de direction, qu’ils soient nommés par le politique ou non, sont pour la plupart encore toujours occupés par des hommes. Si vous ne me croyez pas, observez la proportion de femmes dans tous les organes de décision belges. Parfois, grâce à d’heureux hasards, une équipe de direction plus ou moins diversifiée est créée. Mais il ne s’agit pas de cela aujourd’hui.

Les CEO, ceux qui font le choix des membres de leur comité de direction, agissent encore comme s’ils étaient à l’internat pour garçons, comme il y a 40 ans, jusqu’au port de la cravate…

Constat décevant

Dans ces lieux où se trouve le pouvoir exécutif d’une entreprise, c’est avec une loupe qu’il faut chercher la présence de femmes. Du moins au sein des grandes entreprises financières de Belgique et je suppose que la situation est similaire dans d’autres secteurs. C’est un constat décevant.

Je viens personnellement d’une famille de six enfants: trois garçons et trois filles. Ma mère et mon père ont toujours travaillé, ce qui pour moi a toujours été la chose la plus naturelle au monde.

Je me sens aussi soutenu comme CEO d’AXA Belgique parce qu’AXA a décidé, dans le monde entier, de relever le défi de l’égalité des genres dans nos organes de direction: 50% de femmes en 2023 dans tous les niveaux de senior directors.

En Belgique, nous y sommes déjà: 5 femmes et 5 hommes dans notre comité de direction. Nous ne sommes pas partis à la recherche de ces cinq femmes comme s’il s’agissait de perles rares sur notre marché du travail ou à l’étranger. Non, c’est le résultat d’une promotion interne dans notre entreprise et d’une gestion du personnel structurée.

Chez AXA, l’on compte 50% de femmes hautement qualifiées parmi les travailleurs, depuis des années. C’est donc "bloody obvious" que ces femmes soient également représentées dans nos organes de gouvernance.

Personnellement, je trouve que le phénomène a assez duré. Je me demande vraiment ce que toutes ces femmes intelligentes, travailleuses, brillantes et motivées pensent du fait que leur CEO lamine chaque jour un peu plus le plafond de verre.

Je plaide donc pour un quota dans toutes les grandes entreprises. Car, depuis des décennies, au moins autant d’hommes que de femmes terminent leurs études dans toutes les grandes universités, dans toutes les grandes filières.

Il est vrai que la plupart des entreprises ont bien une femme dans leur comité de direction. Mais ces hommes se sont-ils déjà demandé ce que pouvait ressentir cette femme, constamment seule au milieu d’un groupe d’hommes? Comment ces hommes se sentiraient-ils si la situation était inversée?

Dans un monde idéal…

Dans un monde idéal, il existerait sans doute d’autres manières d’atteindre cet objectif d’une véritable égalité des genres, mais sans un coup de pouce, aucun changement structurel ne sera possible.

Les différentes chambres parlementaires ont déjà prouvé que les systèmes de quotas fonctionnent. Ils ont permis à des femmes brillantes de prendre des responsabilités auxquelles elles avaient plus que droit.

Une équipe de management diversifiée en termes de genre rend en outre le travail tout simplement plus agréable: chacun peut être soi-même. Et cela rend la collaboration plus efficace, "to-the-point" et plus humaine comme au sein d’une famille. Et croyez-moi, les hommes s’y sentent aussi mieux.

Une culture d’entreprise différente où une plus grande attention est portée à la personne. Sans comportement macho, mais où les débats intellectuels et constructifs s’épanouissent, mais surtout avec des relations beaucoup plus humaines.