Les frontières entre les divisions d'entreprise restent encore trop floues

Le droit social a notamment ceci de particulier, c’est qu’il n’est pas toujours juridique. Le carcan de la norme de droit ne répond pas forcément aux réalités sociales et économiques. Ce n’est pas nouveau. Les notions d’unité technique d’exploitation et de division d’entreprise en sont de bons exemples. Elles ne correspondent évidemment pas aux concepts du droit des sociétés liées à l’organisation des personnes morales.

Déménagement à Stockholm

Une entreprise établie en Belgique a pris la décision de réorganiser ses services et de baser son quartier général à Stockholm, provoquant un licenciement collectif et une fermeture d’entreprise. Entre le moment de la prise de décision et la concrétisation pourtant rapide de celle-ci, les élections sociales eurent lieu et une travailleuse élue n’accepta pas la rupture de son contrat sur la base de l’application du plan social qui avait été négocié, considérant qu’elle avait droit à l’indemnité de protection qui, en l’occurrence, correspondait à 68 mois de rémunération!