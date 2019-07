Les grands obstacles des petits indépendants

Il y a quelques jours, ma kiné, 30 ans, me confiait, quelque peu désabusée: "La semaine passée, je suis partie en congé avec trois couples d’amis, tous salariés ou fonctionnaires. J’y ai découvert la notion de pécule de vacances. Je travaille comme indépendante depuis l’âge de 22 ans et je ne savais pas que cela existait. Moi, si je prends des congés, je dois les payer, et si je tombe malade, je ne suis évidemment pas payée. Je travaille 50 heures par semaine, et après mes lois sociales et mes impôts, il ne me reste presque plus rien." Tout est dit en ces quelques mots. Un tableau à la Zola? Non, pas du tout: une situation plus que classique.