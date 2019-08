Les intelligences artificielles ne sont rien d'autre que des dispositifs d'optimisation

Prenons le cas des algorithmes de recommandation. Imaginez la scène. Des cadres dirigeants, réunis dans un bureau sobre et spacieux, voient dans les processus de recommandation une opportunité unique pour améliorer "l’engagement" des utilisateurs. Les cadres techniques se trouvent ensuite chargés de définir sur une série de "métriques" qui donnent à ces objectifs une forme mesurable, quantitativement et empiriquement.

Les algorithmes exploitent alors la moindre donnée collectée en vue de recommander, parmi la masse de contenus disponibles, ces quelques contenus avec lesquels vous êtes "le plus" susceptible d’interagir. Le "click-through-rate" offre, dans ce domaine, une procédure standard pour mesurer la capacité des algorithmes à susciter de telles interactions. La métrique en question définit le "clique" comme mesure de l’interaction réussie et le "nombre de cliques" comme mesure de performance de l’algorithme. L’affaire est entendue: l’algorithme est optimal lorsque ses recommandations suscitent un nombre de cliques maximal .

Machines apprenantes

Les dispositifs d’optimisation contemporains, qu’on en parle comme de "machines apprenantes" ou d’"intelligences artificielles" , prolongent pour l’essentiel des entreprises de mathématisation des affaires humaines, initiées il y a un demi-siècle, par des ingénieurs en recherche opérationnelle, en statistique décisionnelle ou en économie mathématique. Le terme même d’optimisation, s’il apparaît dans nos langues au sortir de la Seconde Guerre mondiale afin de nommer ces transformations, s’impose désormais avec la force et l’évidence d’un mot d’ordre , à partir duquel n’importe quelle situation semble pouvoir et devoir être pensée.

Mais elles sont encore et surtout politiques , dans la mesure où elles supposent l’institution d’un partage entre l’important (par exemple, les revenus commerciaux de Facebook) et l’inimportant (par exemple, les éventuels effets de mésinformation). L’optimisation nous invite à discuter les fins poursuivies et à inventer des métriques, susceptibles de servir d’autres visées.

Ressource unique

Il y a là un fait que les discours impérieux manquent le plus souvent de noter: le formalisme mathématique parfois échoue là où d’autres modalités d’enquête (discussions, entretiens, etc.) ou d’intervention (manifestations, régulations, etc.) réussissent. L’optimisation nous invite à interroger la capacité de tel ou tel dispositif mathématique à enrichir ou appauvrir nos manières de penser et d’agir dans ces situations qui nous importent.