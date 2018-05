Les mauvais arguments de la privatisation de Belfius

La dette nette, soustraction faite des actifs détenus "vendables" – on ne parle pas ici de la valeur des forêts et des rivières publiques –, aurait déjà été une notion plus juste, et ici il serait alors apparu que privatiser un actif n’a pas d’effet sur l’endettement public. Bien sûr, tenir compte aussi des dettes sociales, en particulier de retraite et de santé, et environnementales aurait été encore plus pertinent. Et quoi qu’il en soit, même en termes bruts, ce dont il est question est moins d’un point de pourcentage du ratio d’endettement actuel. Bref, ceci sera sans effet sur le coût de financement des emprunts belges.