Les nouveaux pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de discrimination

Pour aider l'inspection sociale à combattre la discrimination au travail, une nouvelle loi confère de nouveaux pouvoirs aux inspecteurs. Sarah Piron, du cabinet Claeys & Engels, nous décrit l'envergure de ces "pouvoirs particuliers" et nous explique leur objectif.

Il ressort de l’exposé des motifs de cette loi que le Parlement est parti d’un constat: en matière de discrimination sur le marché de l’emploi, le point faible de l’inspection sociale concerne la charge de la preuve des comportements discriminatoires en matière pénale, et plus particulièrement la preuve de l’intention délictueuse. Au niveau civil, les choses sont plus aisées, puisque le tribunal du travail peut annuler un contrat, accorder une indemnisation en cas de discrimination, faire droit à une action en cessation,… Par ailleurs, la procédure civile permet un renversement de la charge de la preuve, selon lequel dès que le (candidat) travailleur rapporte des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur un critère protégé, il appartient à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas eu discrimination. Rien de tout cela n’existe en pénal…