Maintenant que le gouvernement n’est plus, les opportunités manquées de réforme de notre marché du travail pour l’année 2018 deviennent évidentes. Toutefois, nous pouvons observer que cette année, les grandes entreprises ont véritablement pris les choses en main et ont introduit davantage de flexibilité sans avoir besoin d’un seul projet de loi.

Par Eline De Ryck, Kris De Schutter et Hélène Deroubaix

Avocats chez Loyens & Loeff

C’est le cas du fameux "Cash for cars". Bien que le gouvernement ait présenté cette mesure comme un choix révolutionnaire pour l’employé, il faut cependant constater qu’en pratique elle n’offre pas un choix très attrayant (soit du cash, soit une voiture de société).

Si les prémices d’un véritable budget mobilité sont déjà en place, les contours d'un budget mobilité légal sont encore flous.

En 2018, un certain nombre de grandes banques et entreprises ont toutefois fait preuve d’une réelle souplesse, introduisant une flexibilité qui faisait cruellement défaut au niveau législatif. Elles ont ainsi réussi à offrir à leurs employés de véritables choix ayant un impact positif sur l’environnement et sur l’équilibre vie privée-vie professionnelle.

Par exemple, un employé peut échanger sa voiture contre des jours de congé supplémentaires, ou encore son matériel informatique contre des jours de télétravail. Les possibilités et les combinaisons sont nombreuses. Il va sans dire que cette logique du "sur-mesure" a plus d’impact sur le marché du travail que l’acclamé "Cash for cars", flop modéré du gouvernement.

Nouveau visage pour l’action syndicale

2018 fut également une année intense, émaillée de contestations sociales. Notre économie est florissante, les investissements ne manquent pas et tout le monde veut sa part du gâteau. Augmenter le pouvoir d’achat, c’est aussi ce que souhaitent les syndicats. Si le gouvernement a manqué des opportunités, les syndicats ont pour leur part également raté l’occasion de donner à leur résistance sociale des atours plus adaptés à notre époque.

Alors que la concurrence commerciale entre États fait rage, ce type d’actions de contestation pourrait mener à ce que les entreprises négligent la Belgique. C’est là qu’émerge tout le paradoxe du combat syndical actuel: ceux-là même qui exigent un plus grand pouvoir d’achat risquent, par leurs actions héritées des logiques du passé, de dissuader les investisseurs étrangers, ce qui implique un frein à la croissance tant attendue.

En dehors de la question des investissements étrangers, de réelles solutions existent afin d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs. Ce dernier peut être augmenté par l’octroi d’alternatives, et non pas uniquement par des augmentations du salaire fixe. Là encore, le gouvernement n’a pas vraiment réagi de manière adéquate.

Une participation aux bénéfices trop peu ambitieuse

La prime bénéficiaire a été introduite le 1er janvier 2018. Un régime fiscal favorable, permettant aux travailleurs de participer au succès de leur entreprise, a été créé. Néanmoins, il est regrettable que ce règlement ignore la mondialisation, en excluant les multinationales.

En effet, la prime bénéficiaire est destinée aux résultats obtenus au niveau belge. Or, dans les multinationales, la détermination des résultats attendus s’effectue au niveau du groupe, et non au seul niveau belge.

Travailler plus longtemps et mieux?

Le gouvernement a rendu impossible la retraite anticipée à 56 ans à partir de 2019. Or, le vrai problème, est l'absence de réformes qui permettraient aux travailleurs âgés de rester sur le marché du travail.

