Les particuliers pour assurer la solvabilité de nos PME

Si l’activation de l’épargne des particuliers est désormais une évidence pour nos représentants politiques, ce n’est qu’en offrant les garanties et incitants suffisants que ces prêts solidaires rencontreront le succès escompté.

Après avoir fait face dans un premier temps à un problème de liquidité traité, entre autres, par le plan bancaire “bazooka”, nos PME font désormais face à une crise de solvabilité.

Frédéric Lévy Morelle Fondateur et CEO de la plateforme Look&Fin

Mobiliser l’épargne des particuliers pourrait bien être la solution incontournable pour redonner du souffle à nos PME.

Des fonds propres solides pour passer l’après-crise

Selon une étude menée par le bureau Graydon, environ 215.000 PME (55% des entreprises belges) ne disposent pas de réserves suffisantes pour faire face à la crise actuelle. D’autres experts estiment que les PME mettront entre 1 et 2,5 années d’activité normale pour reconstituer les fonds propres dont elles disposaient avant la crise.

Les moyens fiscaux doivent impérativement être complétés de mesures pour encourager les financements qui renforcent les fonds propres de nos PME.

En d’autres termes, les PME les moins bien capitalisées sont particulièrement fragilisées et doivent renforcer leurs fonds propres pour pouvoir entamer la reprise de leurs activités et surmonter la crise.

Pour ce faire, le gouvernement fédéral a récemment adopté différentes mesures telles que la réserve Covid ou la réserve de reconstitution afin de permettre aux PME de renforcer leur solvabilité. Ces moyens fiscaux doivent impérativement être complétés de mesures pour encourager les financements qui renforcent les fonds propres de nos PME. Or, ce type de financement appelé dans le jargon financier “haut de bilan” n’étant pas pratiqué par les institutions bancaires, mobiliser l’épargne privée apparaît comme la solution incontournable.

Capital ou prêt ?

Deux modes de financement permettent de (re)financer les fonds propres des PME via les particuliers : l’investissement en capital et le prêt en quasi fonds propres.

Le capita l est parfaitement approprié au financement des start-ups et est encouragé en ce sens via le Tax Shelter depuis plusieurs années déjà. Investir de la sorte permet à l’investisseur de recevoir des actions (non cotées) de l'entreprise financée dans le but de pouvoir réaliser une plus-value lors de la revente de celles-ci. Ce mode de financement est toutefois moins approprié pour les PME qui disposent d’actionnariats essentiellement familiaux, souvent réticents à ouvrir le capital de l’entreprise à des tiers qui, ce faisant, pourraient s’immiscer dans la stratégie de l’entreprise. De plus, il n’est pas

évident de valoriser des PME dans le contexte actuel et, en conséquence, un investissement en capital aurait un effet dilutif d’autant plus important sur les actionnaires historiques. Pour les particuliers, l’investissement en capital dans des PME non cotées, outre le risque qu’il représente, est très peu liquide.

Le prêt en quasi fonds propres est bien adapté aux PME en développement. Généralement structuré de manière flexible, il permet à l’emprunteur de différer le remboursement de son crédit de plusieurs années ; une vraie bouffée d’oxygène pour l’entreprise.

Au niveau régional, le prêt aux PME via les particuliers est déjà encouragé fiscalement depuis longtemps. Il en va ainsi des mécanismes " Win win lening " en Flandre et du " Prêt coup de pouce " en Wallonie. Ces mesures offrent une réduction d’impôt à celui qui prête à une PME sous certaines conditions. En Flandre, le prêteur dispose même d’une garantie de la Région à hauteur de 40% sur le capital prêté. Néanmoins, ces mesures existantes présentent notamment les inconvénients de ne pas être harmonisées au niveau des Régions, de limiter le montant du prêt aux entreprises (300.000€ en Flandre et 100.000€ en Wallonie) mais surtout de ne pas apporter de garanties publiques suffisantes pour organiser une mobilisation de l’épargne à grande ampleur.

A titre de comparaison, depuis le 23 avril dernier, le gouvernement français permet aux particuliers de prêter aux PME en bénéficiant d’une garantie d’Etat à hauteur de 90% du capital prêté tandis que les Pays-Bas ont récemment adopté une mesure garantissant aux particuliers 67,5% de leur prêt.

Les Belges, prêts à faire crédit aux PME

Or, les Belges sont eux aussi disposés à prêter aux PME sous la forme de quasi fonds propres mais moyennant l’octroi de garanties. 1.500 personnes ayant déjà prêté leur épargne à des PME ont été récemment sondées* sur leurs intentions d’investissements dans le contexte actuel. 92% d’entre elles ont indiqué souhaiter prêter aux PME moyennant des garanties partielles ou totales. 78% des répondants sont par ailleurs favorables à accorder une période de franchise en capital de minimum un an aux entreprises pour leur laisser du souffle.

Motiver à grande échelle !

Aussi, afin de permettre une mobilisation de l'épargne privée à grande échelle, nous recommandons la mise en place rapide au niveau fédéral des propositions émises par l’ERMG moyennant quelques légères adaptations :

● Introduire une garantie d’Etat au niveau national à hauteur de 70% du capital restant dû, durant toute la durée du prêt et prenant la forme d’un crédit d’impôt.

● Etablir un crédit d’impôt à hauteur de 4% durant toute la durée du prêt. Cette adaptation a pour objectif de baisser le taux d’emprunt supporté par l’emprunteur à minimum 1,75% l’an.

● Augmenter le montant maximal d’emprunt à 1 million d’euros par emprunteur.

Si l’activation de l’épargne des particuliers est désormais une évidence pour nos représentants politiques, ce n’est qu’en offrant les garanties et incitants suffisants que ces prêts solidaires rencontreront le succès escompté.