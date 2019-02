Les plus-values sur actions réalisées par des managers dans le cadre de montages de LBO sont-elles imposables?

Un ruling éclairant

Plusieurs conditions à respecter

D’abord, le manager ne doit pas exercer "de manière structurée et répétitive, une activité dans le domaine de l’achat et la vente d’actions de sociétés". Cette condition sonne comme une mise en garde pour les managers qui investissent régulièrement à titre personnel dans des actions de sociétés non cotées, et les revendent quelques années plus tard (après avoir réorganisé les sociétés en question) en réalisant une plus-value plantureuse.