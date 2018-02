Les produits financiers innovants, facteur de risque

La bienveillance de principe envers les nouveaux produits financiers, devrait être assortie dans le chef du régulateur d’une évaluation du nouveau risque ainsi créé, débouchant en cas de risque excessif sur une interdiction pure et simple des positions " nues ", purement spéculatives, sur ces produits innovants.

Par Paul Jorion Économiste et anthropologue

L’identité de l’auteur de la baisse boursière qui débuta le 5 février a conduit à de multiples supputations . Bien sûr, une bulle existait (fruit des injections massives de liquidités par les banques centrales) et tout un chacun prévoyait son éclatement, un élément déclencheur spécifique a cependant dû y intervenir le jour même.

Parmi les suspects aussitôt mis en cause, la nouvelle d’une hausse des salaires aux Etats-Unis. Qui dit salaires en hausse dit en effet répercussion probable sur le prix des produits, d’où inflation, d’où anticipation de celle-ci par les prêteurs, d’où exigence de leur part de taux en hausse, d’où dépréciation des portefeuilles existants d’instruments de dette, d’où déprime des investisseurs.

Autre suspect, apparu ensuite, plus plausible que le premier: une anticipation de hausse des taux dans le sillage de la réforme fiscale aux Etats-Unis impliquant une baisse de l’imposition pour les entreprises et pour les particuliers les plus fortunés.