Les sociétés zombies sont un frein à la dynamique des entreprises belges

En plus du manque d’entrepreneuriat, la Belgique se classe parmi les pays les moins doués en matière de liquidation des entreprises zombies. Une meilleure loi sur les faillites pourrait nous rendre plus résistants face à la hausse imminente des taux d’intérêt et augmenter la productivité.

Koen De Leus

Chief economist, BNP Paribas Fortis

La Belgique ne se classe pas très bien comparée à la moyenne européenne en termes de nombre d’entreprises par habitant, et de création d’entreprises. On sait moins que le pourcentage de sociétés "zombies" en Belgique est parmi les plus élevés en Europe. Depuis la grande crise financière, ce pourcentage est passé de 6 à près de 9%. Il n’est possible de développer une dynamique positive que si les sociétés faibles font place aussi vite que possible aux entreprises fortes, rentables et innovantes. La destruction créatrice, concept à la base d’une croissance durable de la productivité, et donc de la richesse, laisse à désirer.

Zombies

L’OCDE, le groupe de réflexion des pays les plus riches, définit les sociétés zombies comme étant des entreprises de plus de dix ans, dont la rentabilité n’a pas suffi au cours des trois dernières années pour couvrir le remboursement des intérêts. À 9%, la Belgique se situe en queue de peloton au niveau européen. Seuls des pays comme l’Espagne et la Grèce font moins bien que nous.

Comment expliquer la survie de telles entreprises? La politique de taux bas joue un rôle important. Il est intéressant de constater que le nombre d’entreprises zombies a augmenté dans le monde parallèlement à la baisse des taux au cours des 30 dernières années. Les taux extrêmement bas que nous connaissons aujourd’hui ont encore augmenté les chances de survie de ces entreprises. Dans les années 80, les entreprises zombies de l’année X avaient 50% de chance d’être encore en vie l’année suivante. Aujourd’hui, ce taux est passé à 80%.

Les sociétés zombies pèsent de différentes manières sur la hausse de la productivité. D’une part, la faible croissance de leur productivité fait baisser la moyenne nationale. Par ailleurs, elles sont un frein à la croissance des entreprises saines: leur présence sur le marché accentue la concurrence et fait baisser les prix davantage que si elles n’existaient plus. La guerre des talents au sein de leur secteur pousse également les salaires davantage vers le haut.

Financement

Par ailleurs, les secteurs qui comptent de nombreuses sociétés zombies ont moins d’argent pour financer les entreprises saines. Le pourcentage des capitaux investis dans ces entreprises varie en Espagne, en Italie et en Grèce entre 15 et 27%. Pour éviter des augmentations de capital obligatoires, le concept "extend and pretend" (en d’autres termes, politique de l’autruche) est courant dans les institutions financières de ces pays.

En Belgique également, 15% des investissements totaux sont consacrés aux entreprises moribondes. Contrairement aux trois autres pays cités, nous avons heureusement constaté une baisse de cette tendance au cours de la période 2010-2013 (derniers chiffres disponibles). Le nettoyage rapide des bilans des banques après la crise n’y est pas étranger. La croissance économique de ces dernières années a permis d’encore réduire ce chiffre.

La réduction des sommes investies dans les sociétés zombies est une des façons de permettre aux entreprises saines de disposer de plus de moyens de financement.

Capital à risque

Dans la plupart des pays européens, les capitaux à risque font cruellement défaut, et il n’existe pas encore de marché unique européen des capitaux. Par ailleurs, les banques jouent traditionnellement un rôle plus important dans notre système financier qu’aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Les encours des crédits bancaires au secteur privé dans l’Union européenne se montent à près de 100% du PIB, comparé à 50% aux États-Unis. Les entreprises américaines se financent en effet plus souvent sur les marchés des capitaux.

L’amélioration de l’accès aux capitaux à risque à un niveau comparable à celui du Royaume-Uni permettrait d’augmenter de 2% la productivité des entreprises les moins productives dans la plupart des pays européens. C’est la Belgique qui en profiterait le plus, aux côtés de l’Italie et de la Pologne. L’introduction de mesures pour contrer le traitement privilégié du financement de la dette aurait aussi un effet positif sur la hausse de la productivité. La Belgique a joué un rôle de cas d’école international au sein de l’OCDE… jusqu’à ce que notre gouvernement décide l’an dernier de restreindre les conditions d’accès à la déductibilité des intérêts notionnels.

Loi sur les faillites

Améliorer les possibilités de financement des sociétés saines est une chose. Mais comment s’attaquer à la racine du problème et éliminer les sociétés zombies? L’amélioration de la loi sur les faillites serait un pas important dans la bonne direction. Elle devra s’appuyer sur trois éléments clés. Tout d’abord, le traitement de l’entrepreneur: après un certain temps, il faut mettre fin à sa période de "purgatoire". Au plus vite, au mieux, et de préférence sans stigmatisation. Ensuite, il est indispensable de mettre en place un mécanisme de détection efficace, car il vaut toujours mieux éviter une faillite que de la gérer. Enfin, il faut que l’entrepreneur dispose des outils nécessaires pour restructurer son entreprise, tant au niveau des débiteurs que des créditeurs. Est-il acceptable qu’une minorité de créanciers puissent empêcher la mise en place d’un plan de restructuration? N’est-il pas possible de protéger temporairement les actifs?

Une étude réalisée par l’OCDE classe notre pays à la 32e place des 36 pays membres de l’organisation. Les faiblesses de la Belgique sont réparties de manière égale sur ces trois critères. Il est intéressant de constater les améliorations mises en place par les pays du sud de l’Europe au niveau de leur législation depuis la Grande crise financière. Ils ne sont pas encore devenus des champions, mais ils améliorent régulièrement leur position et se retrouvent même dans la première moitié du classement, exception faite de la Grèce qui occupe la 19e position.

Tout comme les taux bas font augmenter le nombre de sociétés zombies, les pays qui comptent de nombreuses sociétés zombies sont très vulnérables en cas de hausse des taux. Koen De Leus