Les touristes ne sont pas une nuisance

Certains considèrent le débat sur les voyages possibles ou non cet été comme une question insignifiante. Après tout, des gens meurent et des millions d’autres souffrent du chômage. Ceux qui sont en bonne santé et qui ont les moyens de voyager apparaissent donc comme des privilégiés.

L’industrie du voyage devrait être un meilleur gardien de l’environnement, c’est certain. Et je ne conseillerais pas aux voyageurs non testés venant des régions les plus durement touchées de se disperser dans le monde entier avec des mains non lavées et des visages découverts. Mais je pense que beaucoup d’entre nous, en particulier ceux qui ont obtenu un résultat négatif au test Covid-19 ou ceux qui vivent dans des régions peu touchées, peuvent voyager de manière éthique et responsable.