Les véhicules électriques, la Norvège et nous

Il n'y a aucun lien commun entre la Norvège et la Belgique. Le modèle norvégien de l'électromobilité n'est tout simplement pas transposable à la Belgique.

Par Samuel Furfari

Maître de conférences à l'ULB en géopolitique de l'énergie *

L’engouement contagieux de certains de nos hommes politiques pour les véhicules électriques les incite à nous persuader que nous devrions nous inspirer de la Norvège, pays où l’électromobilité connaît un plein essor. C’est, hélas, une erreur banale de vouloir transposer des réalités découlant de particularités géographiques d’un pays sur d’autres qui n’en possèdent pas les mêmes. Il serait erroné de vouloir les imposer à d’autres contextes. C’est précisément pour cette raison que la géopolitique, comme son nom le suggère, existe.

80.000 80.000 A Oslo on dénombre quelques 80.000 voitures électriques en circulation (soit 40% du parc automobile).

Le nombre de véhicules électriques est certes en nette croissance dans ce pays scandinave. À Oslo, on dénombre quelque 80.000 voitures électriques en circulation (soit 40% du parc automobile). Une nouvelle voiture sur trois est électrique ou hybride.

Le gouvernement de centre droit, ainsi que l’opposition sociale-chrétienne, a convenu de n’immatriculer que des véhicules électriques à l’horizon 2025. Ils ont déployé une panoplie d’avantages en leur faveur: pas de TVA, pas de taxe d’importation et bientôt plus de taxe annuelle, pas de péage autoroutier ni pour les ferry-boats, parking gratuit et voies de circulation préférentielles.

Marché dopé

Il s’agit donc d’un marché dopé par la politique et quasi artificiel, au demeurant comme partout ailleurs. En effet, selon Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, qui se trouvait à Bruxelles le 1er février dernier à l’invitation du ministère de l’Économie et d’Agoria, les voitures électriques bénéficieraient d’entre 5.000 et 6.000 euros de subsides. De toute évidence, une solution non durable…

De plus, en Norvège comme partout ailleurs, il existe un défi de taille: les points de recharge en suffisance doivent être encore installés, ce qui constitue un frein réel actuellement. C’est un véritable "bouchon" qui n’est pas près de sauter. Mais pourquoi la Norvège se distingue-t-elle d’autres pays? Parce qu’elle génère 96,3% de son électricité de la façon la plus durable qui existe: l’hydroélectricité (gaz 2,3% et vent 1,4%). Cela n’est pas attribuable à la frénésie des énergies renouvelables, mais bien au simple bon sens issu de l’après-guerre.

Grâce à sa manne électrique, la Norvège est devenue un important producteur d’aluminium parce que le processus de transformation de la bauxite en aluminium nécessite beaucoup d’électricité. Hydro, comme l’indique si bien le nom de son industrie de l’aluminium, dépend de la seule énergie renouvelable compétitive qui soit. Elle consomme 17% de l’électricité produite par… hydroélectricité.

50% 50 La Norvège produit tant d'électricité que cette forme d'énergie représente environ 50% de sa consommation totale d'énergie finale alors qu'en Belgique ce chiffre n’est que de 20%.

Le pays produit tant d’électricité que cette forme d’énergie représente environ 50% de sa consommation totale d’énergie finale alors qu’en Belgique ce chiffre n’est que de 20%. La Norvège se situe donc dans une position unique et il serait illusoire de vouloir la copier. De par son volume d’électricité produite, elle se prépare à devenir "la batterie" du réseau électrique de l’UE. En 2016 elle a exporté 16.400 GWh, soit 11% de toute sa production, vers l’UE. Mieux encore, les Norvégiens ont décidé de faire passer l’interconnexion de 300 kV à 420 kV d’ici 2025 de manière à faciliter ce commerce lucratif.

Le secteur domestique dépend entièrement de l’électricité, y compris pour le chauffage. Elle se vend au prix attractif de 33,3 øre/kWh (3,4 euros/kWh), soit la moitié du prix belge. Contrairement à la Belgique, la Norvège produit beaucoup d’électricité réellement verte à un prix compétitif et peut donc tout faire fonctionner à l’électricité, en ce compris le transport automobile. À peine comparable avec la Belgique…

Ce n’est pas tout: la Norvège dispose de très importantes réserves en hydrocarbures: avec ses réserves de 7,6 milliards de barils de pétrole, elle s’est construite une telle expertise pétrolière que la bien nommée Statoil, son entreprise nationale, est présente dans de nombreux pays où le savoir-faire offshore est précieux. C’est le cas, par exemple, au Brésil, dans les immenses gisements au large de Rio de Janeiro. Mais plus importantes encore que le pétrole, les réserves de gaz naturel norvégiennes se situent en tête de liste. Avec ses 1.900 milliards de m³ de gaz, ce royaume est le second pourvoyeur de gaz de l’UE.

La Norvège fabrique tant d’hydroélectricité propre et bon marché qu’elle n’a pas vraiment besoin de son gaz dont elle vend pratiquement toute la production aux États membres de l’UE. Cette dernière importe de la Norvège 12% du pétrole et 29% du gaz qu’elle consomme. Elle possède tellement de gaz qu’elle envisage de développer une industrie "gazochimique" pour fabriquer la panoplie de produits chimiques qui font notre quotidien.

Géopolitique et protestantisme

Enfin, ce pays a non seulement gagné au loto de la géopolitique, mais à l’inverse de certains autres qu’il serait inutile de nommer, il excelle dans la gestion de ses revenus. Son éthique protestante rigoureuse limite sans doute la corruption et promeut la solidarité intergénérationnelle. Le jour où son pétrole et son gaz naturel auront tari, les générations futures norvégiennes seront assurées de bénéficier encore de la richesse générée par les énergies fossiles grâce au Fonds alimenté par une part des revenus de la vente et dont la valeur atteint 850 milliards d’euros!

La comparaison avec la situation financière de la Belgique ne tient pas vraiment. Il n’y a aucun lien commun entre la Norvège et la Belgique. Le modèle norvégien de l’électromobilité n’est tout simplement pas transposable à la Belgique.