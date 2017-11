Les villes commerciales croient trop souvent que les voitures autonomes appartiennent à un futur lointain

Sept Belges sur dix empruntent aujourd’hui leur voiture pour faire du shopping, et la tendance ne fait que se renforcer. Seul l’emploi des transports en commun diminue, selon une étude approfondie du groupe Hugo Ceusters-SCMS. Il est donc plus que temps, pour un grand nombre de villes, de travailler à une politique de mobilité et de stationnement tournée vers l’avenir. Une vision défendue par Axel Ceusters, managing director du groupe Hugo Ceusters-SCMS, dans le cadre du salon international Mapic, dédié à l’immobilier commercial, qui verra plusieurs centaines de représentants de villes et communes se réunir à Cannes.