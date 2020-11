Les voies d’eau structurelles du navire-hôpital

La fascination médusée pour les chiffres à nouveau en hausse de l’épidémie met en scène le spectacle anxiogène de l’inanité des efforts d’endiguement du virus, de la montée affolante du niveau d’eau, et de la recherche "justicière" de coupables de circonstance. Un autre récit, à partir d’autres chiffres, est possible.

Nous abordons ainsi le récit du manque de financement structurel du secteur de la santé à hauteur des défis posés par une société vieillissante. Les moyens, certes, ont augmenté, les chiffres officiels le montrent. Principalement à la faveur de l’introduction d’une norme de croissance annuelle du budget de la santé visant à garantir un financement stable en regard des dépenses effectives. Mais la norme, qui était au départ de 4,5% a été réduite à 3% puis à 1,5% sous la dernière législature. Laquelle s’est traduite par des économies totales de 2,1 milliards d’euros, selon la mutuelle Solidaris, soit un peu moins que le montant de la facture hospitalière du Covid jusqu’ici. Ce qui a fait plonger le rythme d’augmentation du financement sous celui des dépenses à politique constante.

Carcan budgétaire provisoirement desserré

Par Marc Sinnaeve, chargé de cours de l'IHECS.

Pareil choix politique (on aurait pu imaginer d’autres arbitrages, d’autres chiffres…) s’inscrit dans l’impératif d’une compression des dépenses publiques en vertu des règles européennes d’encadrement des finances publiques nationales de la zone euro. En vigueur depuis 2011-12, les dispositions budgétaires de la nouvelle gouvernance économique européenne sont aujourd’hui suspendues pour permettre aux États membres de soutenir et/ou de relancer l’économie en période de forte contraction. Ce qui revient, si l’on veut, dans notre cas de figure, à colmater temporairement les voies d’eau dans la coque du navire-hôpital pour permettre à l’équipage d’écoper.

En voulant combler trop vite et trop drastiquement le trou de la dette, on en a creusé un autre, dont la réalité nous explose aujourd’hui à la figure: l’asphyxie par noyade des systèmes de santé en Europe.

Mais si l’embarcation est sous eau, c’est bien aux mesures européennes de "stabilité et de gouvernance" renforcées qu’elle le doit. Elles vis(ai)ent, pour rappel, à rétablir au plus vite les équilibres budgétaires mis à mal par les conséquences du krach financier mondial de 2008. En voulant combler trop vite et trop drastiquement le trou de la dette, on en a creusé un autre, dont la réalité nous explose aujourd’hui à la figure: l’asphyxie par noyade des systèmes de santé en Europe.

Épuisement structurel

On répliquera qu’on ne pouvait pas anticiper une crise sanitaire d’une telle ampleur, qu’on est confronté à un phénomène soudain et exceptionnel, que même en l’absence de coupes dans le budget de la santé les moyens n’auraient pas suffi … Les virologues et épidémiologistes qui ont alerté en leur temps apprécieront… Mais, surtout, il n’a pas fallu attendre l’admission des premiers malades du coronavirus pour constater la détresse du personnel hospitalier, les cadences tayloriennes auxquelles il est astreint sous un vernis néomanagérial, la rotation à haute fréquence des occupations de lits, l’agressivité montante des patients et des familles sous l’emprise de la frustration et de la concurrence pour les places aux urgences ou en consultation… Ce qui semble faire le plus défaut aujourd’hui, dans ce contexte d’épuisement structurel, ce sont les bras en suffisance, l’encadrement infirmier par lit, plutôt bas en Belgique, selon les chiffres, par rapport à d’autres pays européens.

En France, les suppressions de lits programmées par les autorités se poursuivent malgré la pandémie et malgré les annonces présidentielles de création de nouvelles places… Ceci, parce que, dans le logiciel ordolibéral en vigueur, la dépense publique est jugée non seulement improductive sur un plan économique, mais également paralysante pour les "créateurs de richesses" dans la mesure où les "charges" fiscales et parafiscales qui viennent grever les bénéfices monétaires de leur investissement ne les incitent pas à "créer" davantage.

Gifle aux professionnels de santé

Rarement cette vision s’est-elle interrogée sur la valeur économique ajoutée d’une main d’œuvre bien soignée et bien formée par les ressources du système public, qui sont, elles à ce titre, les créatrices des conditions de création de la richesse. À considérer ces leviers publics stratégiques exclusivement en termes de coûts à court terme, on voit, avec un effroi bien compréhensible, le piège se refermer sur soi en même temps que les portes du (re)confinement de l’économie.

En bon gestionnaire de crise, le ministère fédéral de l’Emploi veut mettre à disposition des chômeurs temporaires (volontaires) pour travailler dans les hôpitaux et dans les écoles, voire dans des entreprises de secteurs industriels en crise. Semblable option est animée des meilleures intentions et elle peut séduire. Mais il faut bien saisir, aussi, à quel point une telle mobilisation d’un personnel d’appoint non formé représente une gifle à la figure des professionnels de la santé et de l’éducation, qui, par manque de valorisation du métier, travaillent le plus souvent en sous-effectifs, en surcharge horaire, en surintensité professionnelle et en zone de basse intensité salariale. Si on voulait accroître un peu plus encore le sentiment de dépossession et de mépris, on ne s’y prendrait pas autrement. La philosophe Hannah Arendt estime à cet égard que le mensonge bureaucratique, celui de la gouvernance technocratique érigée en alpha et oméga de l’action politique, dirait-on aujourd’hui, est ce qui sème les graines de la colère et de la violence.

Confusion des causes et des conséquences