Lier, partager, liker, (re) tweeter… quelles sont les différences juridiques?

Examen au cas par cas

Pour la Cour, imposer, à l’instar des tribunaux hongrois, un régime de responsabilité objective pour la publication d’hyperliens, qui se révéleraient ultérieurement diffamatoires, inciterait les auteurs et éditeurs à ne pas afficher d’hyperliens vers des matériaux sur le contenu desquels ils ne peuvent exercer le moindre contrôle. Cela mènerait à des réflexes dangereux de censure préventive et donc d’atteinte à la liberté d’expression.

Attention, il ne s’agit pas pour autant d’un blanc-seing, toute responsabilité du poseur de liens n’est pas exclue. Un examen subtil des intérêts en présence est réalisé. La Cour souligne l’importance des hyperliens sur Internet et s’inscrit dans la tendance pro-hyperliens amorcée par la Cour de Justice de l’Union européenne en matière de contrefaçon: publier un hyperlien vers un contenu protégé par le droit d’auteur n’est pas constitutif de contrefaçon si le contenu est librement disponible et posté avec autorisation sur le site cible. En cas de contenu non autorisé, une analyse concrète sera aussi réalisée, prenant en compte le but lucratif du poseur de liens.

Partages, retweet & likes

Le « like » d’un employé peut porter atteinte à l’image de son entreprise et de sa hiérarchie et être constitutive d’une faute professionnelle.

1. On peut relayer une information pour la reprendre à son compte, mais aussi pour la dénoncer – même si une telle dénonciation aura pour effet d’augmenter son impact médiatique. À cet égard, un "like" sera parfois moins équivoque qu’un partage. Sur ce point, les critères mis en exergue par la CEDH pour déterminer si le "partageur" ou "likeur" approuve l’information publiée/a conscience de son éventuel caractère illicite, sont transposables ici.

La Cour d’appel de Liège ainsi considéré que le "like" sur un mur Facebook n’équivaut pas strictement à une publication propre mais revient, pour son auteur, à apparaître comme adhérant aux idées véhiculées par la publication "likée", ou à tout le moins comme étant intéressé par ces idées. Avec plus ou moins de conséquences. Ainsi, le "like" d’un employé peut porter atteinte à l’image de son entreprise et de sa hiérarchie et être constitutive d’une faute professionnelle.