Lu pour vous

L’histoire de l’humanité à travers la cartographie

Étudier l’histoire à partir de cartes géographiques, c’est ce que propose le professeur de géohistoire Christian Grataloup dans un recueil de 515 cartes, allant de la préhistoire au 21e siècle. " La géographie est une école de la rigueur ", indique-t-il. " Dans un récit historique, on peut parler d’une société en oubliant certains lieux. Dans une cartographie, on voit certains blancs qui sont déjà en soi une information. "

" Il faut que les historiens, répondant aux sollicitations mais aussi aux suggestions des cartographes, acceptent de mettre au net leurs hypothèses sur les localisations, les mesures, les échelles et les directions ", suggère dans l’introduction de l’ouvrage Patrick Boucheron, membre du comité scientifique de la revue L’Histoire, où l’ensemble de ces cartes peuvent être consultées en ligne. L’objectif de l’ouvrage est aussi de corriger une histoire trop eurocentrée dans notre enseignement. " Il suffit de bouger un peu la carte ou de l’orienter différemment pour se rendre compte que l’Europe n’est pas le centre du monde. Grâce aux cartes, on évite de concevoir notre société comme une île. En réalité, les sociétés ont toujours été connectées entre elles ", explique Christian Grataloup.

Les Européens n’ont du reste jamais eu le monopole de la cartographie. Les Grecs, les Arabes et les Chinois disposaient déjà des cartes bien avant l’ère chrétienne. À partir de la Renaissance toutefois, les Européens se lancent à la conquête des mers et des cartographes flamands comme Mercator et Hondius placent Anvers et Amsterdam à la pointe de la cartographie.