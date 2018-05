Mais bon sang, arrêtez de vendre uniquement des produits!

Dans mes cours de stratégie et d’entrepreneuriat, nous avons fixé une règle: lorsqu’un étudiant utilise le mot "produit", il s’engage à faire 5 pompages. Cette règle n’est bien sûr pas mise en force. Mais elle permet de sacraliser qu’il y a de moins en moins de place au XXIe siècle pour la simple vente d’un produit… et que d’autres approches sont nécessaires pour créer et délivrer de la valeur.

Nous privilégions dès lors les concepts de "solution" parce que les entrepreneurs créent de la valeur en résolvant des "problèmes" pour des clients. Ou de "proposition de valeurs", un assemblage de valeurs tangibles et intangibles perçues par le client et donc, si possible, exprimées par ses mots.

Une approche surannée?

La notion de "produit" symbolise la génération du "top-down", de la "stratégie push": des entreprises imaginant, dans leur coin, des produits sur ce qu’elles avaient envie de produire. Ou – un peu mieux - sur ce qu’elles percevaient des besoins ou des désirs de clients. Des clients souvent absents du processus de développement. Mais qu’importe, puisque dans un second temps, ces entreprises poussaient leurs produits sur le marché à grand renfort de coûteuses campagnes de marketing.

Dans ce monde qui s’accélère, les besoins, les désirs de nos clients changent de plus en plus vite. Vendre simplement un produit limite les interactions qui permettent de comprendre l’évolution des besoins des clients.

Pourquoi ne plus parler de "produit"?

Cette "stratégie produit" est dépassée pour au moins deux bonnes raisons…

Dans ce monde qui s’accélère, les besoins, les désirs de nos clients changent de plus en plus vite. Vendre simplement un produit limite les interactions qui permettent de comprendre l’évolution des besoins des clients. L’entrepreneuriat est un sport de contact… développer de nouveaux produits aussi. Développer ceux-ci loin du client va diminuer nos chances de succès. Il faut provoquer les interactions avec les clients… pour mieux les satisfaire.

Si mon rapport avec un client se limite à une transaction ponctuelle, que la seule valeur que je lui offre est un "produit sec", il y a de grandes chances que quelqu’un, quelque part, dans un monde devenu plat (1), puisse lui offrir la même chose en mieux ou en moins cher. Dans un monde connecté et transparent, mon client va rapidement trouver lui-même comment capturer plus de valeur que son fournisseur.

Bref, je cours le risque d’être "commoditisé", d’être réduit à la portion congrue de celui qui propose un produit peu différencié, sinon par le prix. Ce qui n’est pas soutenable.

L'unité d’analyse d’un marché ne doit plus s’aborder uniquement en termes de marchés ou de produits, mais en termes de business model et de valeur partagée.

Mais alors que faire?

Nous proposons 3 pistes de réflexion:

Ne plus être une entreprise amoureuse de son produit ou de sa technologie, mais déplacer ce noble sentiment vers ses clients. Ne plus parler de son client anonyme, mais parler de son "client préféré", par exemple en utilisant les "personae" de Jung(2). C’est un changement de culture qui implique de développer et cultiver l’empathie vis-à-vis du client, ce qui n’est pas nécessairement donné à tout le monde (nous ne naissons pas tous avec le même niveau d’empathie).

Un autre impératif est de ne plus raisonner en termes de "produit" et de "secteur", mais en termes de "business model" et de "service". D’utiliser le "business model canvas"(3) pour façonner un modèle combinant produits et services. De proposer une "total customer solution", une solution globale qui va au-delà du produit. Dépasser le produit permet de développer une relation à moyen ou long terme avec le client, idéalement en créant des "switching costs". Ce faisant, l’entreprise diminue son CoCA(4), développe la valeur à long terme du client (CLTV), et continue à comprendre l’évolution de ses besoins insatisfaits.

Dernière piste: chercher et adopter un modèle dit "fonctionnel", où l’entreprise fait payer ses clients pour l’usage et plus la propriété de l’actif. Ce pivot n’est pas simple. Mais une entreprise comme Hilti a changé la donne sur son marché en convainquant 40% de ses clients de basculer sur un modèle de location d’outils de construction plutôt que d’en être propriétaire et d’en assumer la logistique. Ce modèle fonctionnel permet non seulement un alignement bien plus évident des intérêts de l’entreprise et de ses clients, mais aussi de développer une approche plus respectueuse de l’environnement, de sa conception à son recyclage.

En conclusion, l’unité d’analyse d’un marché ne doit plus s’aborder uniquement en termes de marchés ou de produits, mais en termes de business model et de valeur partagée.