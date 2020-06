Malgré la crise, le fisc continue sa croisade contre les détenteurs de comptes étrangers non déclarés…

En raison du contexte exceptionnel lié à la crise du coronavirus, le SPF Finances a reporté ses actions de contrôles sur place non essentielles. L’administration fiscale n’est toutefois pas à l’arrêt. Ainsi a-t-elle envoyé une vague de demandes d’informations à de nombreux détenteurs de comptes à l’étranger, au grand malheur de certains…

Il ne faut pas se leurrer: les mesures de soutien économique prises par les autorités pour tenir le cap dans cette tempête créeront un énorme trou dans le budget de l’État. Il faudra bien que quelqu’un supporte un jour la facture. Selon certains, la solution doit être trouvée dans une fiscalité de crise post-coronavirus (impôt sur la fortune, taxation des "surprofits" des grandes entreprises pendant la crise, taxation des loyers et des plus-values sur actions,…). La balle est à présent dans le camp de nos politiciens. Dans l’intervalle, l’administration fiscale ne reste pas les bras croisés: soucieuse de renflouer les caisses de l’État, elle s’efforce de traquer les revenus imposables non déclarés.

Au cours des dernières semaines, le fisc a ainsi adressé une demande de renseignements à de nombreux contribuables détenant des comptes financiers à l’étranger . Les questions ont trait notamment aux éléments suivants: les transactions opérées sur ces comptes, les soldes des comptes au début et à la fin de chaque période imposable, les contrats d’assurance-vie conclus auprès de compagnies étrangères ou les comptes bancaires liés à la gestion de biens immeubles situés à l’étranger. Des informations très pointues sont également sollicitées à propos d’opérations portant sur des parts de fonds d’investissement (SICAV), ce qui pourrait permettre au fisc de taxer le cas échéant les éventuelles plus-values en application de la "taxe Reynders".

Des renseignements reçus sur un plateau d’argent...

Ces demandes d’informations font suite aux fameuses fiches " CRS " (" Common Reporting Standard ") qui ont été transmises à l’administration fiscale belge en septembre 2018. Les lecteurs de l’Écho n’ignorent pas que les autorités fiscales belges reçoivent sur un plateau d’argent des renseignements sur les comptes financiers détenus par des résidents belges auprès d’institutions financières établies dans 99 États, notamment le Luxembourg, la Suisse, le Liechtenstein, Hong Kong, Singapour, les Émirats arabes unis (et donc notamment l’Émirat de Dubaï), les Iles Vierges britanniques, les iles Caïmans et le Panama.

– le détenteur d’un compte bancaire français sur lequel sont versés les revenus locatifs de sa seconde résidence située dans le sud de la France, etc.

Le délai de réponse à la demande de renseignements est d’un mois. Or, rassembler toutes les informations sollicitées par le fisc endéans un délai aussi court n’est pas une sinécure. Bonne nouvelle: l’administration entame sa demande de renseignements en indiquant qu’elle est consciente des difficultés engendrées par la crise et qu’elle se montrera flexible en cas de demande par le contribuable d’une prolongation du délai de réponse. Qui a dit que l’administration fiscale était une bête froide et inhumaine ?