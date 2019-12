Mario Moretti Polegato "Je n'aurai jamais peur d'une machine!"...

À la fois inventeur atypique et entrepreneur global, Mario Moretti Polegato a fondé l’une des principales entreprises italiennes de chaussures et de prêt-à-porter en déjouant les ambitions paternelles. Fils aîné d’une grande dynastie de vignerons vénitiens, destiné à assumer la gestion de l’entreprise familiale, Polegato voit sa destinée prendre un tournant inattendu au cours d’une randonnée dans le désert du Nevada. La chaleur torride le pousse à percer la semelle de ses chaussures. Il déposera ensuite un brevet et inventera la "chaussure qui respire". Une vingtaine d’années plus tard, Polegato est dans le classement Forbes des personnes les plus riches de la planète et sa société, GEOX, cotée en bourse et présente dans cent pays à travers le monde, réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 827 millions d’euros. Optimiste et curieux, fièrement européiste, paladin d’une croissance pleinement durable et d’une innovation technologique au visage humain, Polegato nous explique pourquoi il faut garder confiance en l’avenir.

Silvia Benedetti, à Milan

Le président Trump a encore déclaré, lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, que "le futur n’appartient pas aux globalistes". Qu’en pensez-vous?

Je suis convaincu que l’histoire est irréversiblement projetée en avant. Les retours en arrière sont difficilement envisageables. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui a profondément changé les mentalités, les individus et notre perception de l’avenir. Il y a moins de frontières, les jeunes bénéficient d’un niveau d’éducation de plus en plus semblable, ils aiment la même musique, veulent porter les mêmes vêtements. Or, cette universalisation des goûts et des mœurs s’accompagne, il est vrai, d’une perception d’incertitude dans un monde qui est appelé à trouver un nouvel équilibre.

La guerre tarifaire lancée par le gouvernement américain est-elle de nature à vous préoccuper?

Les Etats-Unis de Donald Trump ont opté pour une rhétorique isolationniste mais, face à eux, il y a un géant – la Chine – qui est en train de nous envahir avec son empire militaire et économique et, surtout, avec sa vision stratégique de l’avenir.

La Chine est présente partout en Afrique, elle prend progressivement le contrôle des ports de commerce, des axes stratégiques aux quatre coins du monde. Et il est difficile d’établir un équilibre mondial, favorable à l’Occident dans son ensemble, face à l’étrange, conflictuelle dialectique de deux puissances de ce genre.

Que faire alors?

Je participe volontiers au Forum économique mondial de Davos (ndlr: qui se tiendra le mois prochain). Lors du dernier rendez-vous de janvier, les participants ont longuement discuté de cette nouvelle donne de l’économie et de la politique mondiales et, surtout, de l’incroyable vitesse avec laquelle la planète est en train de se métamorphoser.

On s’était en réalité préparé à un rythme de changement qui a été amplement dépassé par la réalité des derniers mois! Il est désormais difficile pour une entreprise d’anticiper le futur et de planifier à moyen, long terme.

La force du web est à la fois l’origine et la solution de cet équilibre en perpétuel changement. Internet est un vecteur pleinement démocratique de connaissance et d’uniformisation. À travers la réalité qu’il exporte même au Tiers-Monde, les nations pauvres ne sont plus disposées à vivre dans la misère. Ce qui explique, aussi, la récente accélération des flux migratoires vers l’Europe.

Ces flux doivent-ils nous inquiéter?

L’ancien secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, qui faisait partie du comité d’éthique de notre entreprise, avait l’habitude de dire que l’immigration en provenance d’Afrique, d’Asie… ne sera jamais endiguée avec la force ou les armes. Mais seulement à travers la sensibilité des pays les plus développés, appelés aujourd’hui à aider les autres nations afin qu’elles atteignent leurs niveaux de richesse et de développement.

Vous êtes de ceux qui militent pour une relance du projet européen. Comment faudrait-il procéder?

Nous évoluons dans un contexte international caractérisé par l’émergence de leaders forts, qui imposent vigoureusement leurs rhétoriques et leurs visions du monde. L’Europe, face aux Etats-Unis et à la Chine, ne peut exister substantiellement que si elle affiche une cohésion sans faille.

Nous avons besoin d’une nouvelle constitution européenne qui établisse clairement les droits et les devoirs de tout citoyen européen et qui ouvre la voie à une élection directe d’un futur représentant de l’Union. Ce dernier deviendrait le porte-parole de tous les chefs d’État et de gouvernement européens et serait en position de pleine égalité face à ses homologues américain et chinois.

La victoire du Brexit ne remet-elle pas en question la relance de ce projet?

Je ne crois pas que l’on assistera à un retrait total de la Grande Bretagne. Elle ne pourra pas devenir, comme certains le prévoient, une sorte de nouvel état offshore en Europe. Cette nation est trop puissante pour se réduire à cela! La révolution industrielle y a vu le jour, Londres est une capitale internationale de la finance…

Je pense que Bruxelles et Londres sauront négocier une entente profitable à toutes les parties. La Grande Bretagne restera probablement dans l’Union douanière et les échanges sur le plan culturel et de l’éducation continueront à nous unir comme par le passé.

Vous investissez une part importante de votre chiffre d’affaires en Recherche et développement. Quelle place doit avoir l’innovation aujourd’hui dans une entreprise?

Sans innovation une entreprise ne peut plus survivre et ne pourra, surtout, jamais devenir globale. L’innovation est véritablement la clé du succès d’un projet entrepreneurial. ais, l’innovation, aujourd’hui, a une durée de vie de plus en plus courte. Une entreprise survit seulement si elle s’adapte à l’incroyable vitesse avec laquelle le monde évolue et se transforme. Les planifications, les cycles de production et les prévisions du passé sont révolus. Tout change continuellement: procédés, produits, consommateurs…

La digitalisation et la robotisation ne risquent-elles pas de polariser irrémédiablement les marchés du travail de demain?

J’ai récemment lu un essai britannique sur l’essor de la révolution industrielle. La même peur, la même réaction de refus, que l’on connaît aujourd’hui face à la robotisation, caractérisaient ceux qui nous ont précédés. Nous vivons actuellement une étape de perfectionnement de ce qui a vu le jour au milieu du 19e siècle.

La technologie n’est pas un ami ou un ennemi en soi: elle rend meilleure, tout simplement, la vie; elle rend obsolètes les métiers les plus durs d’un point de vue physique, et nous pousse à éduquer sans cesse notre main-d’œuvre.

Si nous sommes à même d’accepter et maîtriser les nouvelles technologies digitales et électroniques, l’innovation servira pleinement nos intérêts. Je n’aurai jamais peur d’une machine! Un ordinateur a certainement une mémoire supérieure à la mienne mais il ne sera jamais doté de l’intelligence, de la capacité d’imaginer et de créer propre à l’être humain. La dignité humaine sera toujours préservée.

Souvent la relation entre les instances politiques et l’univers entrepreneurial ressemble à un dialogue de sourds… Que faire?

Les instances politiques ont un rôle essentiel à jouer: elles doivent aider à accélérer les processus d’adaptation de la main-d’œuvre, de nos jeunes, de nos entrepreneurs, voire de nos corps enseignants.

Aujourd’hui, les entreprises sont obligées de surprendre continuellement le marché avec de nouveaux produits et de nouvelles technologies mais aussi avec de nouvelles stratégies de promotion et de vente. Sans un réel transfert des connaissances, homogène et équitable au sein d’une société, sans un débat d’idées courageux, sans filtres ni tabous, cette dernière est condamnée à succomber face à la nouvelle complexité du monde.

Vous êtes un grand paladin du développement durable, mais ce dernier et la rentabilité économique ne vont pas toujours de pair…

Les consommateurs à travers le monde sont de plus en plus attentifs à la nature. Le réchauffement climatique n’est pas seulement le fer de lance d’une protestation de la jeunesse qui ne cessera de s’amplifier, il exerce aussi un impact violent sur les activités manufacturières à travers la planète entière. Pour une entreprise, promouvoir le développement durable – et décliner ses activités en ce sens en fonction des pays où elle est présente – n’est plus un choix, c’est un engagement obligatoire.

Pourtant, les voitures électriques, que vous aimez tant conduire, prouvent bien qu’un projet propice à la sauvegarde de l’environnement a parfois du mal à décoller d’un point de vue commercial…