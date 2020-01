Massimo Introvigne "Le besoin de sacré de l'humanité est irrépressible"

Eminent sociologue des religions, Massimo Introvigne ne cesse de décrypter pratiques et fondamentalismes religieux à travers le monde. Fondateur du CESNUR, le principal centre international réunissant les spécialistes des nouveaux mouvements religieux, il a été nommé, en 2011, comme représentant de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe pour la lutte contre "le racisme, la xénophobie et la discrimination religieuse". Il nous explique aujourd’hui pour quelles raisons la modernité ne se traduit pas fatalement en une perte de force ou d’influence du religieux.

Le XXIe siècle sera-t-il marqué par le retour de Dieu ou par sa mort?

Cela dépend de la manière dont on envisage la question. De grandes différences existent entre l’Europe occidentale et le reste du monde. Cela peut paraître surprenant mais le nombre de catholiques augmente chaque année: leur baisse en Europe et en Amérique latine est, en effet, largement compensée par leur augmentation en Afrique et en Asie. Et cette croissance concerne la chrétienté dans son ensemble. Que l’on ait choisi un Pape non européen est significatif, et ce choix se répétera probablement à l’avenir.

Le phénomène religieux se porte donc bien…

On assiste à un renouveau des «religions bricolage», à des formes de religiosité privée.

Oui, il faut juste arrêter d’analyser ce phénomène par le biais de notre vision euro-centrique. D’ailleurs, même en Europe le nombre d’individus qui se définissent comme athées ou agnostiques augmente très lentement. On y assiste plutôt à un renouveau des "religions bricolage", à des formes de religiosité privée. L’individu occidental est donc croyant à sa façon. Or, ces nouvelles formes de religiosité ont une influence nulle sur la politique et très peu d’importance en termes sociaux.

Comment expliquez-vous qu’une société libre, mettant en compétition diverses croyances, engendre une pratique religieuse plus intense?

Divers sociologues de la religion ont affirmé par le passé qu’un individu confronté à une pluralité religieuse finissait par ne croire plus en rien. Mais ces mêmes sociologues ont, avec le temps, admis que cette théorie était inexacte…

Regardez les Etats-Unis ou l’exemple de nombreux pays asiatiques: la pluralité des croyances coïncide avec un nombre plus important d’individus qui s’identifient avec une religion. Autrement dit, le foisonnement des possibilités dans ce domaine augmente le nombre de "clients" de la religion, exactement comme un nombre accru de marques de voitures présentes sur un marché pousse les consommateurs à acheter plus de véhicules.

Le poète Alphonse de Lamartine disait que "l’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux." L’individu moderne n’est-il pas tenté de se mettre au centre du monde en oubliant Dieu?

L’un des peintres belges que j’aime le plus, le symboliste Jean Delville, avait lancé un grand projet qui devait impliquer des artistes du monde entier et qui tournait autour de la figure de Prométhée, ce titan qui avait osé dérober le feu sacré de l’Olympe pour l’offrir aux humains. Ce projet artistique n’a finalement jamais été réalisé mais Prométhée est resté au cœur de nombreuses œuvres de Delville.

En réalité, cette tentation de se mettre à la place de Dieu a au moins cent ans. Aujourd’hui, on croit de plus en plus aux immenses potentialités humaines, d’où cette abondance de formes religieuses alternatives, qui ont parfois des accents ésotériques, et qui sont conçues pour développer la divinité qui est en nous.

Partagez-vous l’opinion de ceux qui affirment que l’Europe a perdu son âme parce qu’elle a renié ses racines chrétiennes?

Il s’agit, avant tout, d’un problème d’ordre juridique. L’Union européenne est le fruit d’un compromis de différentes sensibilités des états-membres; un compromis qui avait été fortement critiqué, en son temps, par le Pape Jean-Paul II.

Il est vrai que les institutions européennes ne sont pas très populaires et persuasives parce qu’elles sont souvent perçues comme étant trop techniques et ne transmettant aucune dimension éthique, spirituelle. On ne peut pas être les patriotes d’une banque…

De même, en Europe occidentale, nous assistons à une sorte de discrimination de la majorité. Or, je suis convaincu que pour préserver les droits des minorités, il faut protéger ceux du plus grand nombre.

C’est-à-dire?

Prenons l’exemple du catholicisme dans le monde occidental. Une partie de l’establishment artistique, certains médias et représentants politiques ne respectent pas la sensibilité de la majorité chrétienne.

Je pense notamment à des représentations très offensives, et pourtant tolérées, de Jésus-Christ. Des affronts que l’on n’oserait jamais faire à des religions minoritaires.

L’attentat qui a frappé Londres fin novembre de l’année dernière prouve que le fondamentalisme islamique est encore en guerre avec ce que l’Occident incarne…

On ne peut pas expliquer cette dérive terroriste par son unique dimension religieuse. L’explosion de rage anti-occidentale de ces terroristes a aussi une forte composante sociale, économique, politique. Cette complexité explique l’échec des programmes de déradicalisation mis en place jusqu’à aujourd’hui.

Une minorité islamiste est en guerre contre les valeurs de l’Occident, considéré comme débauché et décadent.

La dimension religieuse de ce phénomène ne doit pourtant pas être sous-évaluée. Une minorité islamiste est en guerre contre les valeurs de l’Occident, considéré comme débauché et décadent. L’idéologue des Frères Musulmans, Sayyid Qutb, avait séjourné aux Etats-Unis dans les années 1950. Et il est revenu en Egypte encore plus radicalisé qu’avant.

La liberté des mœurs propre à l’Occident est clairement perçue comme la cause d’une inévitable décadence. Vous comprenez donc pourquoi il est contre-productif de montrer à des terroristes islamistes — comme cela arrive dans certains programmes de déradicalisation aux Pays-Bas — des vidéos de mariages homosexuels? Pour ces terroristes, ces unions ne sont pas un symbole de liberté mais l’emblème d’une contagieuse déchéance.

L’actuelle répression en Chine à l’égard des pratiques religieuses ressemble à celle exercée par Mao. Pourquoi le Pape François a-t-il voulu conclure un pacte avec Pékin au sujet des catholiques chinois?

Difficile de juger un accord dont le contenu reste pour l’instant secret… Il faut prendre en considération la façon dont la diplomatie vaticane est élaborée: elle pense en termes de siècles alors que les diplomaties laïques envisagent plutôt un horizon temporel de trois ou cinq ans.

Pour l’instant, cet accord constitue une arnaque aux yeux des catholiques chinois. La persécution contre les prêtres critiques à l’égard du régime a en effet augmenté.. Ne l’oublions pas: les dirigeants chinois ont une extraordinaire mémoire historique. Ils se souviennent très bien de la chute de l’Union Soviétique et l’étudient encore dans les écoles du parti. Pour cette raison, Xi Jinping a renforcé la répression et toute prévision sur l’avenir de la Chine s’avère difficile.

Le Pape François fait peur à l’âme la plus conservatrice de l’Église catholique. Un schisme est-il possible?

Un schisme est déjà en cours. Pensons à la division entamée par l’archevêque dissident Marcel Lefebvre. Pensons au risque de schisme "à gauche" en Allemagne, où une vision ultra-progressiste de la pratique religieuse est promue par de nombreux représentants de l’église locale. Mais il s’agit de petits phénomènes, de petits nombres…

Dieu n’est-il qu’une invention de l’homme ou, comme le soutenait Sigmund Freud, une simple illusion?

Cette question ne peut pas être abordée avec les instruments de la sociologie. Nous le saurons seulement après la mort! Ce que les sciences sociales indiquent, c’est que le besoin de sacré de l’humanité est irrépressible. Pensons à la Chine: malgré une puissante propagande athéiste mise en place par les autorités pendant sept longues décennies, le sens du religieux n’a jamais pu être extirpé du cœur des Chinois. La même évolution caractérise la Turquie moderne. Malgré l’athéisme imposé par Atatürk, aux premières élections libres, les Turcs ont choisi des partis affichant une forte dimension religieuse.

Liberté de pensée et foi religieuse sont-elles forcément antinomiques?