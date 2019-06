Max Hastings "Boris Johnson n'a pas de principe, pas de conviction, au-delà de son propre avancement"

Historien britannique le plus populaire, auteur de nombreux ouvrages sur les deux guerres mondiales, Max Hastings livre sa vision de la place fragile de son pays en Europe et ses doutes sur le favori pour la succession de Theresa May à Downing Street, Boris Johnson.

Interview par

Johann Harscoët, à Londres

Beaucoup d’observateurs estiment que la situation politique britannique actuelle est la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce une vision excessive?

Je pense qu’elle est justifiée. Je suis né en décembre 1945, et selon moi, il s’agit de la pire blessure que la Grande-Bretagne s’est infligée depuis la seconde guerre mondiale. La crise de Suez, en 1956, est souvent évoquée également mais elle a été très rapide. Le blocage lié au Brexit dure depuis très longtemps maintenant.

Ce qui est déprimant, c’est que cette crise est le résultat d’un excès de confiance sur l’importance réelle de notre pays dans le monde. Certes, la Grande-Bretagne reste un pays où il fait bon vivre, mais ce n’est plus un pays de premier rang au niveau international. Nous ne sommes plus la nation de Churchill en 1940, où nous étions seuls à défier les nazis. Nous sommes désormais une nation post-impériale de rang intermédiaire.

La Grande-Bretagne aurait donc choisi de s’isoler alors qu’il dépend plus que jamais des autres?

Tous les problèmes difficiles doivent être abordés avec les alliés et les partenaires. Je suis personnellement opposé à une immigration incontrôlée mais il me semble impossible de résoudre les problèmes posés par les migrations de l’hémisphère sud vers l’hémisphère nord sans travailler de façon collective. Après le Brexit, la France et les autres nations ne seront plus incitées à nous aider dans nos difficultés.

Dans le même ordre d’idées, je m’oppose au maintien d’une force de dissuasion nucléaire indépendante, parce que c’est au-delà de nos moyens et au-delà de la position stratégique rationnelle de notre pays et de notre État. Je pense que la Grande-Bretagne ne sera jamais à l’aise avec elle-même dans le monde jusqu’à ce que nous comprenions où nous nous situons réellement.

Le déclin était-il évitable? Après tout, le Japon est dans la même situation: il s’agissait de la deuxième puissance économique mondiale il y a vingt ans, la première en Asie, et elle a, depuis, été largement dépassée par la Chine…

Je le redis, la Grande-Bretagne reste un pays où il fait bon vivre. Mais y sommes-nous heureux? Non, nous ne le sommes plus. Personne ne peut supporter de voir les politiques prendre des décisions aussi terribles.

Les prétendants au pouvoir conservateur nous trompent et se trompent eux-mêmes à propos de cette idée que l’UE va renégocier l’accord. Peut-être que des négociations seront rouvertes, mais le fait est que nous ne détenons aucune carte. Et j’ai bien peur que Boris Johnson ait un rapport très libre avec la notion de vérité. Tout au long de sa carrière politique, il s’est révélé être un menteur et c’est ce menteur que nous nous apprêtons à choisir comme Premier ministre.

Le Brexit est-il une conséquence de la crise financière avec dix ans de décalage?

Je ne le pense pas. Tous les pays occidentaux ont des problèmes politiques en raison, notamment, du transfert de richesses de l’hémisphère occidental vers l’hémisphère oriental, qui a commencé il y a plusieurs décennies. Depuis 1945, l’électorat occidental a laissé les élites se permettre toutes sortes de choses dans un contexte de prospérité. Il est maintenant confronté à un déclin relatif de cette prospérité. Mais la vraie raison du Brexit est l’immigration incontrôlée.

Et je ne crois pas qu’un gouvernement européen ait encore trouvé une réponse adaptée. Selon l’historien Michael Howard, le mouvement des migrants de l’hémisphère sud vers l’hémisphère nord ne fait que commencer. La seule politique crédible consiste à accorder une aide financière à l’hémisphère sud pour inciter ses habitants à rester dans leur propre pays plutôt que de venir au nord.

La paix est une réalité, en Europe, depuis 70 ans. La fragilisation de l’Union européenne constitue-t-elle un risque majeur?

Je ne suis pas aussi pessimiste que cela, même si je serais surpris que l’UE ait toujours sa forme actuelle dans dix ou quinze ans. Bien que je sois pro-européen, je pense que Jean-Claude Juncker a été un désastre en tant que président de la Commission européenne. Sa rudesse envers les Britanniques est en partie à l’origine de cet horrible Brexit. Jean-Claude Juncker a une vision follement fédéraliste, qui ne crée pas la confiance dans de nombreux pays, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en France. Le fédéralisme européen a une part de responsabilité. Je ne crois pas que nous risquons d’avoir une autre guerre européenne, mais je pense que le rêve européen n’a plus vraiment d’avenir sous la forme fédéraliste actuelle, qui va à l’encontre des souhaits des citoyens.

Beaucoup comparent la situation actuelle aux années 1930. Est-ce trop alarmiste?

Non, car je pense que le fascisme représente une réelle menace, qui prospère sur le terreau de la colère et de l’intensité de l’électorat, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans d’autres pays européens. Ce fascisme semble fournir des réponses et des solutions faciles, qui représentent autant de leurres. Il y a dix ans, personne n’imaginait que le prochain président américain serait Donald Trump ou que nous soyons sur le point d’avoir Boris Johnson comme Premier ministre en Grande-Bretagne. Je ne suggère pas que Boris Johnson est fasciste, mais ce qui me préoccupe, c’est qu’il ressemble beaucoup au comédien italien Beppe Grillo (Ndlr: à l’origine du mouvement Cinq Etoiles en Italie).

Alors pourquoi les conservateurs veulent-ils le placer au 10 Dowing Street?

Parce qu’ils ont peur. Ils savent qu’ils méritent de perdre les prochaines élections générales. Et ils croient que Boris Johnson est le seul dirigeant capable de les sauver de Jeremy Corbyn. C’est peut-être vrai, mais ce qui est ironique, c’est que Jeremy Corbyn est aussi le seul chef politique que Boris Johnson puisse vaincre lors d’élections générales.

J’ai travaillé pendant une dizaine années avec Boris Johnson, à l’époque où il était journaliste. Lorsqu’il a envisagé de devenir maire de Londres, il m’a demandé ce que je pensais de son projet. Je lui ai dit qu’il pourrait devenir maire de Londres car ce rôle consistait essentiellement à être un bon maître d’hôtel. Et il était tout à fait capable de faire ça. Mais Premier ministre est une fonction très différente. Nous ne savons pas du tout à quoi ressemblera le gouvernement de Boris Johnson. Et si nous ne le savons pas, c’est parce que lui-même ne le sait pas. Il n’a pas de principe, pas de conviction. Il est tout à fait inapte à occuper ce rôle car il ne s’intéresse à rien au-delà de son propre avancement. Toute idée de l’intérêt public lui est totalement étrangère.

Quel est le plus gros danger qui plane actuellement sur la Grande-Bretagne? Le Brexit ou Nigel Farage?

Je pense toujours que le Brexit aura lieu. S’il ne se produit pas, cela produira une immense colère chez leurs partisans. Cela dit, même s’il se produit, ils seront toujours en colère, car même s’il permettra à la Grande-Bretagne de contrôler l’immigration en provenance de l’Union européenne, il ne permettra pas de contrôler l’immigration extra-européenne, qui augmente fortement.

Theresa May pouvait-elle vraiment faire mieux au cours de ses trois années à Downing Street?

Elle a hérité d’une situation désespérée, mais elle a trop longtemps prétendu qu’un accord pourrait être conclu avec l’Europe. La question que nous devons nous poser est la suivante: pourquoi les Européens devraient-ils nous réserver un traitement de faveur? L’objectif premier des Européens est d’essayer de sauver l’UE, qui a déjà de nombreux problèmes, pas de nous sauver de nous-mêmes.

Y a-t-il une possibilité d’explosion du système bipartisan Labour-tory, comme cela a été observé en France?

Cela pourrait arriver. C’est une crise d’identité nationale à laquelle je ne vois aucune issue favorable. Beaucoup pensent que les politiques doivent trouver une solution au centre. Le pays a désespérément besoin d’un parti intermédiaire, qui pourrait être le parti libéral-démocrate. Mais pour l’instant, les conservateurs sont en train de s’emprisonner à l’extrême droite. Quasiment la moitié affirment qu’ils seraient prêts à élire Nigel Farage s’il se présentait à la tête du parti tory. C’est terrifiant.

Un accord commercial post-Brexit avec les Etats-Unis est-il réaliste?