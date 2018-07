Merci à nos Diables pour cette leçon de vivre-ensemble

Grâce à l’équipe belge, le vivre-ensemble n’est plus un vain mot qui flotte dans l’air tel un souhait illusoire.

Par Aymeric de Lamotte

Conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre et avocat

Depuis le début de cette Coupe du monde, les Diables rouges témoignent d’un esprit d’équipe à toute épreuve. Ce n’est cependant pas nouveau mais l’on sent que celui-ci a été consolidé par l’acquisition d’une certaine maturité, et renforcé par de longues années de camaraderie. Les coéquipiers s’apprécient et aiment jouer ensemble pour notre plus grand plaisir. Belges francophones, flamands, et d’origines diverses, jouent à l’unisson pour porter haut les couleurs de la Belgique.

A l’heure où notre pays doute de lui-même et de sa pérennité dans l’histoire, à l’heure d’une Bruxelles morcelée en communautés où les origines et les différences de chacun sont revendiquées et portées en étendard, nos Diables empruntent un tout autre chemin : celui de l’union. L’union, ce terme presque sorti du vocable belge alors qu’il trône en lettres dorées au fronton de l’hémicycle parlementaire. Les vibrations et l’émotion qui traversent le cœur des Belges au rythme des variations de leur jeu livrent un message profond dont l’évidence nous avait échappés : le fait de surmonter nos différences pour former un collectif nous rend plus riches et plus forts.

Certains n’ont pas pu s’empêcher de rappeler les origines marocaines de Marouane Fellaini et Nacer Chadli, héros du match contre le Japon, enfermant ces derniers dans des camps, des appartenances, les opposant de facto à d’autres camps, d’autres appartenances. Ces sorties sont d’autant plus déplacées que les intéressés ne s’en revendiquent pas et sont fiers de s’inscrire dans une communauté nationale où ils sont nés et ont grandi. Tout comme c’est le cas de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, tous les deux d’origine congolaise.

Le directeur technique de l’équipe marocaine, Fathi Jamal, rappelle d’ailleurs qu’une invitation avait été adressée à Marouane Fellaini mais ce dernier l’avait refusée " privilégiant le maillot de la Belgique à celui du Maroc ". Les rageux continueront à rager dans leur coin, cela n’assombrira pas l’exemple que donne les Diables. L’attitude de ces joueurs renvoie, pour un temps, les émeutes survenues en novembre 2017 dans le centre de Bruxelles à un lointain cauchemar. Par leur mentalité batailleuse et rassembleuse, Marouane, Nacer, Romelu, Michy, et d’autres, sont des phares pour certains adolescents en manque de repères et de structure. Leurs buts transmettent un appel beaucoup plus puissant que n’importe quel discours : la Belgique donne une chance à ceux qui savent la saisir par leur travail assidu et leur volonté d’appartenance.

Grâce à l’équipe belge, le vivre-ensemble n’est plus un vain mot qui flotte dans l’air tel un souhait illusoire. La vision de joueurs d’horizons divers se mouvant d’un même élan donne une substance et une matérialité à cette notion. Grâce aux Diables, le vivre-ensemble se remplit, il se noue enfin à une réalité tangible. Ils nous donnent espoir, et réveillent en nous la voie à suivre : celle de la cohésion et de l’unité nationale. Quel que soit le résultat du match de ce soir contre le Brésil, nous leur disons merci !