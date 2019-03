Métro Nord-Sud : passer commande sans permis avant les élections ?

Le projet de métro – rendu de facto irréversible par la commande de son tronçon central - empêcherait, durant plusieurs décennies, tout autre projet de la région, pour la plus grande joie de ceux qui ne lui veulent pas que du bien.

L’Echo avait soulevé en 2016 le gaspillage que constituait le projet de métro nord-sud : des stations très profondes donc peu adaptées à des déplacements intra-urbains relativement courts ; des incertitudes techniques et financières liées à sous-sol mal connu et défavorable ; un processus d’étude et de décision biaisé, qui a éliminé les alternatives moins couteuses, tant en surface (amélioration de la ligne de tram 55) qu’en souterrain (lignes de prémétro en continuation du prémétro existant)