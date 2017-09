Mettre un terme au commerce des instruments de torture

L'UE va lancer une alliance internationale pour un commerce sans torture. L'initiative, qui est le fruit d'efforts menés conjointement avec l'Argentine et la Mongolie, vise à mettre fin au commerce de biens utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture et est officiellement lancée ce 18 septembre, à l'occasion de la semaine de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.