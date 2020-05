Modifier le Code civil pour réduire la facture énergétique et les émissions de CO2

Une petite modification de notre Code civil relative à la propriété des bâtiments pourrait créer un stimulus économique important pour la relance économique et contribuer à la réduction des émissions de CO2, sans le moindre coût pour les finances publiques. Il faudrait pour cela pouvoir dissocier juridiquement d’une part, la propriété des parties privatives des bâtiments et d’autre part, la propriété de certaines parties communes, ce qui est impossible aujourd’hui. Cette réforme permettrait aux copropriétaires d’ octroyer à un tiers investisseur un droit réel sur l’enveloppe d’un bâtiment et éventuellement sur ses installations de chauffage , à charge pour celui-ci de réaliser la rénovation énergétique nécessaire en se payant sur les économies d’énergie réalisées . Ceci éviterait aux copropriétaires de devoir supporter eux-mêmes le coût d’un tel investissement, ce qui constitue actuellement un frein important à la prise de telles décisions dans les copropriétés.

Majorité des deux tiers difficile à atteindre

Dissocier la propriété des parties privées et communes

En rendant cette dissociation possible, on pourrait scinder, pour une certaine durée, la propriété des appartements au sens strict (le plateau, les murs intérieurs et certaines parties communes) de la propriété des murs extérieurs, de la toiture et éventuellement des installations de chauffage. Ainsi, les copropriétaires pourraient octroyer à un tiers, par exemple pour 20 ans, un droit réel sur ces éléments, à charge pour l’investisseur de réaliser les travaux, de les financer et de les entretenir, en contrepartie (d’une partie) des économies d’énergie réalisées. L’octroi d’un droit réel qui serait lié à la propriété des appartements privatifs, et non d’un droit contractuel à l’égard des propriétaires, est indispensable pour que celui qui revend ultérieurement son appartement soit libéré, et que le nouveau propriétaire de cet appartement soit tenu à cette obligation envers l’investisseur pour la durée restante. Un droit réel permettrait aussi au tiers investisseur d’obtenir de meilleures conditions de financement, ce qui réduira le coût total.