N'écoutons pas que la France quand il s'agit d'énergie…

Le contenu du pacte énergétique n’annonce, malgré la volonté de consulter le citoyen, pas grand-chose de bon. Une fois de plus, il semble qu’aucun véritable choix n’ait été fait et qu’une série d’options soient présentées comme facultatives. Bref, nous cédons une fois de plus à la domination française, qui possède 80 % du marché belge de l’énergie. Si notre volonté est de mettre en place un marché de l’énergie à la fois durable et rentable, nous n’écouterions plus seulement la France, mais l’ensemble des acteurs concernés par la transition énergétique.