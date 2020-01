Ne perdez jamais de vue que même un dirigeant de fait peut engager la responsabilité pénale d'une société...

Les actionnaires et autres dirigeants d’entreprise serons attentifs à ne pas laisser perdurer une situation où la personne morale retirerait un avantage économique illégal d’une infraction commise par un dirigeant de fait au risque de voir engager la responsabilité pénale de cette entité, et éventuellement la leur s’ils sont informés.

Une réforme fondamentale menée en 2018 a vu sensiblement s’accroître le risque pénal des personnes morales de droit privé (et public) et de leurs organes de direction/dirigeants. Désormais, le cumul des responsabilités pénales est la norme. On ne recherchera plus la faute la plus lourde en cas de faute conjointe d’une personne morale et d’une personne physique. Toute personne, physique et/ou morale, peut se voir imputer une infraction.