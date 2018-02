Non, les indépendants ne sont pas "les oubliés de ce gouvernement"!

Quel ne fut pas mon étonnement de lire, dans L'Echo du mercredi 14 février, une carte blanche signée par Quentin Le Bussy, conseiller communal Ecolo à Liège, intitulée "2017, l’année où le MR a lâché les indépendants" ! Voilà un signataire bien peu au courant de toutes les mesures prises par le gouvernement de Charles Michel et les ministres MR en faveur des indépendants et des PME non seulement en 2017 mais aussi dès 2014 et bien sûr en 2015 et en 2016. Voilà des propos insidieux et, en tant que membre de la Commission Économie du Parlement fédéral, je me dois d’y réagir.

Benoît Friart

Député fédéral MR

Bourgmestre de la Ville du Roeulx

Chef d’entreprise

Le MR et les trois partis flamands composant ce gouvernement sont depuis toujours les alliés des classes moyennes. Faut-il d’ailleurs rappeler que la moitié de l’électorat de la NVA sont des chefs d’entreprises qui, loin de se soucier des velléités séparatistes de ce parti, adhérent avant tout à son programme économique? Quant au CD&V, il est notamment représenté dans ce gouvernement par Kris Peeters, le ministre de l’Économie qui était précédemment l’administrateur délégué de l’UNIZO, organisme représentant quelque 600.000 indépendants et professions libérales au nord du pays. Mentionnons enfin que l’Open VLD est, par nature, associé aux classes moyennes flamandes.

Nous avons donc affaire à un gouvernement extrêmement cohérent au niveau du socio-économique et qui a compris, dès le départ, que pour combattre le chômage et créer de l’emploi, il fallait donner des atouts aux indépendants et aux PME.

En plus du tax shift, il y a eu le "plan PME", qui contenait 40 mesures concrètes pour soutenir les indépendants et les PME dans leur développement, dont 31 étaient déjà réalisées deux ans plus tard! Benoît Friart

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une partie du tax shift concerne directement les indépendants occupant du personnel et les PME puisqu’il réduit les charges patronales de 33 à 25%, renforçant ainsi de façon marquante la compétitivité de nos entreprises. Jamais aucun gouvernement n’avait précédemment pris une telle mesure et cela a valu à la Belgique d’être prise en exemple par la Commission européenne. Les effets de cette mesure ne se sont pas fait attendre puisque nous assistons depuis 2014 à de nombreuses créations d’emploi et à une nette régression du chômage, ces éléments étant confirmés et chiffrés par les organismes indépendants que sont la Banque Nationale et le Bureau du plan.

En plus du tax shift, il y a eu le "plan PME" présenté le 27 février 2015 par Willy Borsus qui était alors le Ministre fédéral des Classes moyennes. Ce plan contenait 40 mesures concrètes pour soutenir les indépendants et les PME dans leur développement, dont 31 étaient déjà réalisées deux ans plus tard!

Pour ne pas toutes les citer, les plus emblématiques sont la mesure zéro-cotisation, la création d’un statut étudiant-indépendant, l’allongement du congé de maternité des indépendantes, l’indemnisation deux fois plus rapide en cas d’incapacité de travail, la valorisation de l’artisanat, le droit passerelle, le financement alternatif (crowdfunding), l’égalisation des pensions minimales des indépendants sur celles des salariés, etc.

309% Une amende monstre Sous le gouvernement Di Rupo, le PS créait une amende "monstre" de 309% sur les avantages de toute nature et augmentait le précompte mobilier sur le bonus de liquidation.

D’autre part, souvenons-nous que sous le gouvernement Di Rupo, le PS créait une amende "monstre" de 309% sur les avantages de toute nature et augmentait le précompte mobilier sur le bonus de liquidation. Des mesures défavorables aux indépendants que ce gouvernement s’est empressé de supprimer. Plus récemment, le PS s’opposait à l’harmonisation des droits en matière de pension en s’abstenant lors du vote sur l’accès à la pension du deuxième pilier, ce qui est quand même interpellant pour un parti dont le président proclamait dans L'Echo du jeudi 15 février qu’il était "le vrai parti des indépendants"!

En ce qui concerne les cotisations sociales des indépendants en personne physique, elles sont passées progressivement depuis 2016 de 22 % à 20,5 %. Tout récemment, c’était le 25 janvier, le Parlement, sous l’impulsion du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME Denis Ducarme (MR), a voté la création de quatre nouveaux seuils de réduction des cotisations sociales provisoires qui permettront aux indépendants de mieux adapter leurs cotisations à leurs revenus réels du moment.

Les indépendants peuvent être assurés qu’ils sont et seront entendus par le gouvernement et comme le disait récemment le ministre Ducarme, "défendre les indépendants, c’est dans l’ADN libéral !" Benoît Friart

Quant aux entrepreneurs débutants, notamment les jeunes qui doivent passer par une période de stage dans certaines professions libérales, leurs cotisations seront réduites pendant la première année d’activité. Retenons également que pour les PME, le taux de base d’imposition passera de 33,99 % à 25 %, voire à 20 % sur la première tranche de 100.000 €. Cette réforme de l’Isoc était, selon les propos du Premier ministre, "indispensable pour garantir un avenir prospère à nos entreprises et les renforcer vis-à-vis de la concurrence des autres pays". À noter aussi que certains investissements bénéficieront désormais d’une déduction de 20 %.