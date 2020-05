Nos décisions ne sont pas aussi rationnelles que nous aimerions le penser...

Il est très difficile d’apprendre de l’expérience des autres. Lorsqu’un malheur arrive aux autres, nous avons tendance à dire que nous sommes différents et que donc cela ne nous arrivera pas (biais endogroupe). De nombreux experts ont expliqué que contrairement à nous, l’Italie a un système de santé qui laisse à désirer, a une plus large proportion de personnes âgées, que Wuhan a un taux de pollution important et un bien plus grand pourcentage de fumeurs. Bref, leur expérience n’était pas comparable.