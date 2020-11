Nos sociétés déchirées entre État d’urgence et État de droit

Dans nos États de droit, les mesures de confinement impliquent des atteintes aux principes de libertés individuelles et au souci de l’humain, des principes qui sont chers à l'Union européenne.

Il n’est pas bon d’être dans un rôle de décideur politique ces temps-ci. Non seulement nous sommes devant une crise sanitaire et économique d’une ampleur jamais vue, mais les moyens apparemment les plus efficaces pour y répondre sont souvent très impopulaires et, dans des États de droit comme ceux de l’Union européenne, passent par des atteintes voire des restrictions fortes aux principes de libertés individuelles et au souci de l’humain, principes auxquels nous sommes pourtant très attachés.

Même Amnesty International s’en mêle!

Les refus d’obéir aux nouvelles règles sont fréquents et s’accompagnent de manifestations parfois violentes, y compris dans les pays les plus touchés par la pandémie comme l’Italie, l’Espagne ou encore la Belgique. Même des ONG spécialisées dans les droits de l’homme, comme Amnesty International, s’y mettent en critiquant le traitement des personnes âgées dans les résidences pour seniors". Et pourtant, que ne dirait-on pas des mêmes politiques s’ils n’agissaient pas et apparaissaient trop laxistes dans leurs efforts pour protéger la population!

En Europe, les prochaines élections pourraient donc aussi réserver de mauvaises surprises.

Aux États-Unis, il y a peu de doute que ce facteur a été déterminant dans la non-réélection de Donald Trump, alors que ses trois prédécesseurs avaient obtenu leur second mandat sans trop de difficultés. On peut même rappeler que, dans le cas de George W. Bush, c’est la première et non la seconde élection qui avait été très délicate, sur fond de recomptage en Floride arrêté par la Cour Suprême dans une crise constitutionnelle rarement vue aux USA.

La communication était en option!

En Europe, les prochaines élections pourraient donc elles aussi réserver de mauvaises surprises. Est-ce injuste? Pas vraiment, car d’un côté les enjeux tant pour la vie et la santé d’une part que pour l’économie d’autre part sont effectivement énormes, et d’un autre côté les politiciens sont parfaitement conscients que les plus grandes attentes sont en termes de qualité de la communication.

C’est là que le bât blesse! S’il y a bien eu une erreur commune dans beaucoup de démocraties européennes ou ailleurs, c’est une communication catastrophique. Cela a donné un sentiment d’absence de maîtrise et provoqué des réactions négatives, parfois exagérées quand elles s’accompagnent de violences, mais en général compréhensibles face aux changements de direction trop fréquents et peu ou mal expliqués aux citoyens et qui se multiplient dans de nombreux domaines et de nombreux pays. Les exemples ne manquent pas, les deux plus emblématiques étant sans doute la politique sur les masques et celle sur les tests dans le contexte de crise liée à la Covid-19.

Des années d’espérance de vie sont en jeu, années que nous font perdre presque autant le virus, qui touche principalement des personnes âgées ou à risque, que la récession économique qui touche l’ensemble de la population.

L’argument sous-jacent des politiques a été dans les deux cas le même, et totalement inacceptable de leur part: "ils ne sont pas disponibles, donc ils sont inutiles"! S’ils ne sont punis d’une honte pareille que par quelques votes en moins, ils auront de la chance. Rappelons que des années d’espérance de vie sont en jeu, années que nous font perdre presque autant le virus, qui touche principalement des personnes âgées ou à risque, que la récession économique qui touche l’ensemble de la population: il n’est pas inutile de garder en tête que récession veut dire décroissance et donc perte quasi certaine de nombreux acquis de la croissance précédente, dont les plus évidents sont les progrès en matière de santé, d’espérance de vie, d’éducation et de réduction de la grande pauvreté.

Il ne faut pas se faire d’illusion: nous sommes en train de régresser de 10 à 20 ans dans ces domaines, ce qui est certes moins grave pour nous que pour l’Afrique ou l’Inde, mais tout indique que le rattrapage prendra plusieurs années. Les pays qui auront été moins efficaces dans leurs décisions et dans la communication pour faire accepter ces dernières en paieront le prix fort.

Espérons que nos gouvernements se réveillent à temps

Et malheureusement, ce n’est peut-être pas fini. On nous annonce des vaccins pour début 2021, ce qui pourrait être une bonne nouvelle, mais va de nouveau poser des problèmes de communication: tout indique que, pour arrêter effectivement l’épidémie, il faut une vaccination massive pour enfin créer la fameuse immunité de groupe. Cela veut donc dire une vaccination obligatoire ou au minimum fortement recommandée. Pour l’instant, on y a très mal préparé les populations et il faut s’attendre à de fortes résistances ici ou là.

Souhaitons que nos gouvernants se réveillent à temps et réapprennent à communiquer.