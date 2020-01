Notre fiscalité doit être revue de fond en comble...

Trop souvent, dans notre pays, la fiscalité est considérée comme un instrument permettant de "marquer des points" électoralement . Mais qu’il s’agisse de la réduction du fossé entre notre taux d’emploi et, par exemple, celui des Pays-Bas (surtout pour les personnes peu qualifiées) ou de changement climatique, la fiscalité peut être un important levier de changement.

Une réforme fiscale ne pourra susciter l’adhésion que s’il est démontré que l’on continue à s’attaquer à l’enjeu crucial des charges trop lourdes qui pèsent sur le travai l. En Belgique, l’accent doit reposer sur le passage d’une taxation du travail à un ensemble de prélèvements moins néfastes. Le gouvernement flamand a apporté plusieurs adaptations par rapport à la taxation de l’immobilier et au bonus-logement. Étant donné la problématique de l’accessibilité des logements, il convient également de veiller à encourager une offre nouvelle.

En matière de taxation environnementale , notamment l’énergie, les transports et la pollution, un exercice impliquant 1% du PIB est à considérer . La littérature indique qu’un tel glissement génère des gains d’efficacité. Nous devrions également réduire l’érosion du régime de la TVA. Ces rentrées permettraient de diminuer significativement les charges sur le travail.

Le mieux est souvent l’ennemi du bien…

Le climat est l’un des problèmes les plus complexes , notamment par sa dimension mondiale. Une clé pour une approche rationnelle réside dans une taxe sur le CO2 . Le niveau de pouvoir disposant de la meilleure capacité administrative à cet effet est généralement l’État nation.

Cependant, le problème du climat est planétaire et les mécanismes de gouvernance actuels s’avèrent donc inopérants.

Depuis les années 90, de nombreux États nations tentent de limiter les émissions dues à leur production nationale. Et ils y parviennent en apparence. Mais dans le même temps, la consommation de CO2 a augmenté . Cette situation s’explique notamment par le déplacement de l’industrie vers la Chine.

Il est possible de lever un impôt aux frontières pour l’importation de marchandises, en fonction de leur empreinte carbone. En application de l’adage "le mieux est souvent l’ennemi du bien", les principaux flux commerciaux tels que l’acier, le ciment et l’aluminium devraient être envisagés en premier lieu. Il s’agirait alors d’estimer la quantité d’énergie utilisée lors de la production. Si 80% de la production énergétique chinoise dans la production d’acier repose sur le carbone, il est possible de calculer un prélèvement énergétique implicite pour l’acier chinois.