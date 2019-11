On ne naît pas pro-féministe, on le devient

Les cadets des deux familles, Isabel et Victor, tombent amoureux sur les bancs de l’auditoire. Ils débattent et militent ensemble, rêvent le Pérou de demain. Ils décident d’embrasser la carrière académique et se rendent en Belgique pour entamer leurs doctorats. Un terrible conflit éclate au Pérou, opposant les terroristes du Sentier Lumineux et le dictateur Fujimori qui les contraint à rester en Belgique.