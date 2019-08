Orage d'été ou retournement de tendance sur les marchés des actions ?

Le fait que de nombreux grands investisseurs institutionnels se préparent à des taux durablement bas et relèvent considérablement leur part d’actions soutient le marché des actions.

Par Klaus Kaldemorgen

DWS

En juillet et en août, les marchés des actions ont été secoués par de violents orages. La désillusion sur une fin proche du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis était largement responsable de ces turbulences. Les orages ont toutefois seulement éclaté sur les marchés des actions, plutôt de façon localisée, sans frapper partout comme une tempête. Le marché des actions chinois et les indices européens, notamment le Dax, ont été principalement affectés. Les bourses américaines s’en sont tirées à bon compte, comme bien souvent. Cette évolution est compréhensible, car elle reflète la conviction que le conflit commercial bénéficie surtout aux États-Unis, ou en tout cas leur nuit moins.

Les lourdes pertes de cours de toutes les entreprises que l’on peut grossièrement classer dans les activités de production ou de transformation ont été caractéristiques de ces turbulences. Les prestataires de services au sens le plus large sont restés en revanche préservés de baisses particulièrement fortes. Ce phénomène peut également s’expliquer, car les prestataires, à l’inverse des producteurs de biens, sont nettement moins touchés par les conflits commerciaux. Les inquiétudes conjoncturelles qui découlent du conflit mettent surtout à l’épreuve les entreprises cycliques, alors que les entreprises défensives en ont profité malgré des valorisations déjà élevées.

Outre le conflit commercial, les émissions de dioxyde de carbone semblent également peser de façon croissante sur le secteur manufacturier et donc sur la conjoncture dans son ensemble. Cette problématique est particulièrement grave pour l’industrie automobile et ses sous-traitants. Les problèmes d’ajustement et la baisse des achats des consommateurs fragilisent particulièrement ce secteur. Si les charges sur les émissions devaient augmenter, cela pourrait avoir, au moins à court terme, des effets négatifs sur la conjoncture, qui se feraient surtout sentir en Europe. En effet, c’est justement là que ce thème a désormais une grande importance politique.

La baisse des taux de croissance que l’on observe partout dans le monde a des causes structurelles, comme le commerce mondial et les mesures de politique climatique. En cela, le ralentissement conjoncturel actuel se distingue des cycles économiques antérieurs qui étaient marqués par une hausse des taux d’inflation et des taux d’intérêt. La faiblesse actuelle s’accompagne d’une politique monétaire déjà extrêmement accommodante et de déclarations d’intention des banques centrales de l’assouplir encore. Les problèmes conjoncturels structurels ne peuvent toutefois plus être résolus par une politique monétaire accommodante. C’est à la politique de les traiter, pas aux banques centrales.

La disparition de l’influence de la politique monétaire sur la conjoncture ne signifie toutefois pas que cela s’applique aussi aux marchés de capitaux. Les rendements s’approchent de zéro partout dans le monde. Aux États-Unis, les rendements à dix ans sont passés cette année de 2,75 à 1,55 %. Dans la zone euro, une grande partie des obligations souveraines affiche des rendements négatifs. Les obligations allemandes à dix ans rapportent -0,6 %. Il ne faudrait pas s’étonner que cela donne un véritable coup de pouce aux marchés des actions malgré la faiblesse de la conjoncture. Si les placements concurrents ne rapportent plus rien, même des prévisions de rendement moyennes à un chiffre constituent de bons arguments pour un placement en actions. Les titres d’entreprises ayant un modèle défensif ou de prestataires de services au sens large devraient aider à contourner les problèmes structurels décrits.